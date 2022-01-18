https://ria.ru/20220118/sanktsii-1768453850.html

СМИ: Россия лучше подготовлена к последствиям возможных санкций, чем Европа

СМИ: Россия лучше подготовлена к последствиям возможных санкций, чем Европа - РИА Новости, 18.01.2022

СМИ: Россия лучше подготовлена к последствиям возможных санкций, чем Европа

Россия более подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций со стороны ЕС и США, чем европейские страны из-за их зависимости от российских поставок... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:32

2022-01-18T20:32

2022-01-18T20:32

экономика

сша

европа

дмитрий песков

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия более подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций со стороны ЕС и США, чем европейские страны из-за их зависимости от российских поставок энергоносителей, пишет газета Financial Times.После введения антироссийских санкций в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав России Москва предприняла ряд усилий, чтобы ослабить свою зависимость от мировой финансовой системы. В частности Россия увеличила валютные резервы, меньше полагается на зарубежных инвесторов. Российский Минфин годами проводил тестирование наихудших сценариев в случае введения санкций и создал специальное подразделение, которое работает над противодействием возможным мерам со стороны Минфина США, что говорит о том, что российская экономика может выдержать новые санкции, приводит издание мнение аналитиков."При этом ЕС не отказался от российского газа, что делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими и оставляет возможность для Москвы предпринять ответные меры в виде ограничения поставок",- считают аналитики издания.Издание отмечает, что ЕС импортирует 40% своего газа и четверть нефти из России. Кроме этого Запад сильно зависим от поставок титана из России, который в частности используется для самолетов Boeing."Эта взаимозависимость может затруднить введение более широких санкций со стороны Запада против российского финансового сектора. Запрет на операции с крупными российскими банками или отключение Москвы от системы SWIFT может быть эффективно для США и ЕС только в случае, если они не будут покупать ее экспортные товары", - подытоживает газета.Ранее сенаторы США представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает 12 имен: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять организаций уже находятся под секторальными санкциями.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220118/truboprovod-1768412687.html

https://ria.ru/20220117/doroga-1768129109.html

https://ria.ru/20220118/kanada-1768396885.html

сша

европа

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экономика, сша, европа, дмитрий песков, санкции в отношении россии, россия