СМИ: Россия лучше подготовлена к последствиям возможных санкций, чем Европа
FT: Россия лучше подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций, чем Европа
Вид на Кремль в Москве
После введения антироссийских санкций в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав России Москва предприняла ряд усилий, чтобы ослабить свою зависимость от мировой финансовой системы. В частности Россия увеличила валютные резервы, меньше полагается на зарубежных инвесторов. Российский Минфин годами проводил тестирование наихудших сценариев в случае введения санкций и создал специальное подразделение, которое работает над противодействием возможным мерам со стороны Минфина США, что говорит о том, что российская экономика может выдержать новые санкции, приводит издание мнение аналитиков.
"При этом ЕС не отказался от российского газа, что делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими и оставляет возможность для Москвы предпринять ответные меры в виде ограничения поставок",- считают аналитики издания.
Издание отмечает, что ЕС импортирует 40% своего газа и четверть нефти из России. Кроме этого Запад сильно зависим от поставок титана из России, который в частности используется для самолетов Boeing.
"Эта взаимозависимость может затруднить введение более широких санкций со стороны Запада против российского финансового сектора. Запрет на операции с крупными российскими банками или отключение Москвы от системы SWIFT может быть эффективно для США и ЕС только в случае, если они не будут покупать ее экспортные товары", - подытоживает газета.
Ранее сенаторы США представили законопроект о санкциях против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Он, в частности, предписывает в таком случае ввести санкции против трех или более российских финансовых организаций из списка, который включает 12 имен: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Россельхозбанк, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. При этом первые пять организаций уже находятся под секторальными санкциями.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.