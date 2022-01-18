https://ria.ru/20220118/sanktsii-1768358695.html

В Кремле оценили сообщения об угрозе санкций против российских банков

В Кремле оценили сообщения об угрозе санкций против российских банков - РИА Новости, 18.01.2022

В Кремле оценили сообщения об угрозе санкций против российских банков

Кремль считает преждевременным говорить об угрозе санкций против российских банков; спекуляции СМИ зачастую основаны на слухах, заявил журналистам... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:34

2022-01-18T13:34

2022-01-18T13:53

экономика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Кремль считает преждевременным говорить об угрозе санкций против российских банков; спекуляции СМИ зачастую основаны на слухах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но рассматривают возможность введения точечных санкций против банков РФ. Однако представитель Совета нацбезопасности США позже заявил, что ни один вариант не исключен, и отключения российских банков от SWIFT возможны в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины."Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в СМИ, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтвержденных. Давайте ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям", - сказал Песков, отвечая на вопрос, окажут ли власти РФ поддержку банкам в случае санкций."Если вы помните, SWIFT - это организация, и они выступали с заявлениями, когда они говорили, что это фактически невозможно (отключение РФ - ред.) Давайте и это тоже не упускать из виду. Давайте все-таки ориентироваться на конкретные высказывания, а не на спекуляции СМИ, коих сейчас имеется в изобилии", - добавил Песков, комментируя оценку, что отключение России от SWIFT невыгодно США и ЕС.

https://ria.ru/20220117/banki-1768279977.html

россия

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экономика, дмитрий песков, россия