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Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи - РИА Новости, 18.01.2022
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния ударила в самолёт при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полётов, чтобы проверить техническое состояние, сообщает оператору... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:46
2022-01-18T18:46
2022-01-18T19:01
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СОЧИ, 18 янв – РИА Новости. Молния ударила в самолёт при посадке на аэродроме Сочи, воздушное судно отстранили от полётов, чтобы проверить техническое состояние, сообщает оператору кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании", - отмечается в релизе.Как сказал РИА Новости оператор, самолёт приземлился благополучно, пострадавших нет.
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происшествия, новости - туризм, сочи, уральские авиалинии
18:46 18.01.2022 (обновлено: 19:01 18.01.2022)
Молния ударила в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния ударила в самолет "Уральских авиалиний" при заходе на посадку в Сочи