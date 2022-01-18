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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/samolet-1768412426.html
Самолет сносит ветром во время посадки в Сочи. Видео
Попытка самолета сесть в Сочи во время сильного ветра попала на видео - РИА Новости, 18.01.2022
Самолет сносит ветром во время посадки в Сочи. Видео
Попытка пассажирского лайнера приземлиться в Сочи попала на видео. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:03
2022-01-18T17:43
туризм
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анапа
минеральные воды
сочи
москва
самолеты
авиакомпании
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Попытка пассажирского лайнера приземлиться в Сочи попала на видео.На кадрах видно, как самолет поднимается обратно в небо, уже находясь над взлетно-посадочной полосой. Судя по записи, его также немного развернуло в воздухе.Ранее стало известно, что два самолета отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды. Кроме того, из-за сильного ветра не смог совершить посадку рейс авиакомпании Nordwind.Аэропорт в Сочи продолжает работать в штатном режиме, но пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании.До 18 января, согласно сообщениям синоптиков, в городе прогнозируется ветер с порывами до 17 метров в секунду.
https://ria.ru/20210501/samolet-1730852124.html
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общество, анапа, минеральные воды, сочи, москва, самолеты, авиакомпании, туристы, аэропорты, россия, новости - туризм
17:03 18.01.2022 (обновлено: 17:43 18.01.2022)
 
Попытка самолета сесть в Сочи во время сильного ветра попала на видео

Опубликовано видео попытки лайнера сесть в Сочи во время сильного ветра

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Попытка пассажирского лайнера приземлиться в Сочи попала на видео.
На кадрах видно, как самолет поднимается обратно в небо, уже находясь над взлетно-посадочной полосой. Судя по записи, его также немного развернуло в воздухе.
Ранее стало известно, что два самолета отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды. Кроме того, из-за сильного ветра не смог совершить посадку рейс авиакомпании Nordwind.
Аэропорт в Сочи продолжает работать в штатном режиме, но пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании.
До 18 января, согласно сообщениям синоптиков, в городе прогнозируется ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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ТуризмОбществоАнапаМинеральные ВодыСочиМосквасамолетыавиакомпаниитуристыАэропортыРоссияНовости - Туризм
 
 
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