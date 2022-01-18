https://ria.ru/20220118/samolet-1768412426.html

Самолет сносит ветром во время посадки в Сочи. Видео

Попытка самолета сесть в Сочи во время сильного ветра попала на видео - РИА Новости, 18.01.2022

Самолет сносит ветром во время посадки в Сочи. Видео

Попытка пассажирского лайнера приземлиться в Сочи попала на видео. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:03

2022-01-18T17:03

2022-01-18T17:43

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минеральные воды

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Попытка пассажирского лайнера приземлиться в Сочи попала на видео.На кадрах видно, как самолет поднимается обратно в небо, уже находясь над взлетно-посадочной полосой. Судя по записи, его также немного развернуло в воздухе.Ранее стало известно, что два самолета отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды. Кроме того, из-за сильного ветра не смог совершить посадку рейс авиакомпании Nordwind.Аэропорт в Сочи продолжает работать в штатном режиме, но пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании.До 18 января, согласно сообщениям синоптиков, в городе прогнозируется ветер с порывами до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20210501/samolet-1730852124.html

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