https://ria.ru/20220118/aeroporty-1768389003.html

Два самолета из Москвы в Сочи отправили на запасные аэродромы из-за ветра

Два самолета из Москвы в Сочи отправили на запасные аэродромы из-за ветра - РИА Новости, 18.01.2022

Два самолета из Москвы в Сочи отправили на запасные аэродромы из-за ветра

Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, их отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, сообщил оператор кубанских... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:43

2022-01-18T16:43

2022-01-18T16:43

туризм

анапа

минеральные воды

сочи

nordwind airlines

ютэйр

аэрофлот

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

СОЧИ, 18 янв – РИА Новости. Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, их отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее отмечалось, что самолет авиакомпании Nordwind не смог совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра."По данным на 14.45 18 января 2022 года неблагоприятные погодные условия в районе аэропорта сохраняются. В настоящее время порывы ветра достигают отметки 10-16 метров в секунду. По этой причине еще два рейса, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы. Рейс "ЮТэйр" из Москвы выбрал местом посадки аэродром "Минеральные Воды". Рейс "Аэрофлота" отправился в Анапу", – говорится в релизе.При этом отмечается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ветра возможны изменения в расписании.В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20220118/krasnodar-1768374183.html

анапа

минеральные воды

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анапа, минеральные воды, сочи, nordwind airlines, ютэйр, аэрофлот, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты