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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/aeroporty-1768389003.html
Два самолета из Москвы в Сочи отправили на запасные аэродромы из-за ветра
Два самолета из Москвы в Сочи отправили на запасные аэродромы из-за ветра - РИА Новости, 18.01.2022
Два самолета из Москвы в Сочи отправили на запасные аэродромы из-за ветра
Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, их отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, сообщил оператор кубанских... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:43
2022-01-18T16:43
туризм
анапа
минеральные воды
сочи
nordwind airlines
ютэйр
аэрофлот
новости - туризм
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СОЧИ, 18 янв – РИА Новости. Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, их отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Ранее отмечалось, что самолет авиакомпании Nordwind не смог совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра."По данным на 14.45 18 января 2022 года неблагоприятные погодные условия в районе аэропорта сохраняются. В настоящее время порывы ветра достигают отметки 10-16 метров в секунду. По этой причине еще два рейса, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы. Рейс "ЮТэйр" из Москвы выбрал местом посадки аэродром "Минеральные Воды". Рейс "Аэрофлота" отправился в Анапу", – говорится в релизе.При этом отмечается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ветра возможны изменения в расписании.В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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анапа, минеральные воды, сочи, nordwind airlines, ютэйр, аэрофлот, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты
16:43 18.01.2022
 
Два самолета из Москвы в Сочи отправили на запасные аэродромы из-за ветра

Еще два борта из Москвы в Сочи улетели на запасные аэродромы из-за ветра

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СОЧИ, 18 янв – РИА Новости. Два самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, их отправили на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Ранее отмечалось, что самолет авиакомпании Nordwind не смог совершить посадку в Сочи из-за сильного ветра.
"По данным на 14.45 18 января 2022 года неблагоприятные погодные условия в районе аэропорта сохраняются. В настоящее время порывы ветра достигают отметки 10-16 метров в секунду. По этой причине еще два рейса, направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы. Рейс "ЮТэйр" из Москвы выбрал местом посадки аэродром "Минеральные Воды". Рейс "Аэрофлота" отправился в Анапу", – говорится в релизе.
При этом отмечается, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, однако из-за ветра возможны изменения в расписании.
В Сочи до 18 января синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Уборка снега в аэропорту Краснодара - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Аэропорт Краснодара будет закрыт до вечера из-за снега
 
ТуризмАнапаМинеральные ВодыСочиNordwind AirlinesЮТэйрАэрофлотНовости - ТуризмсамолетыавиакомпаниитуристыТуризмАэропорты
 
 
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