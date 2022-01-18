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Российский рынок акций обвалился на 6,5 процента по итогам торгов
Российский рынок акций обвалился на 6,5 процента по итогам торгов - РИА Новости, 18.01.2022
Российский рынок акций обвалился на 6,5 процента по итогам торгов
Российский рынок акций продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году, следует из динамики торгов. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:06
2022-01-18T20:26
экономика
московская биржа
ртс
акции
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский рынок акций продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году, следует из динамики торгов.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 6,5 процента — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,29 процента, до 1367,45 пункта.Это самое низкое значение с 12 марта 2020 года, когда во время панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи опустился на 8,28 процента, РТС — на 11,03 процента — показатель, близкий к антирекорду за много лет.Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1 процента, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.По словам эксперта из "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, это может быть связано с геополитическими новостями, которые усугубляют "нервозную ситуацию". По его словам, если индекс Мосбиржи сумеет закрепиться ниже 3435 пунктов, то снижение может продолжиться.
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экономика, московская биржа, ртс, акции, россия
19:06 18.01.2022 (обновлено: 20:26 18.01.2022)
 
Российский рынок акций обвалился на 6,5 процента по итогам торгов

Российский рынок акций показал самое сильное падение с весны 2020 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский рынок акций продемонстрировал сильнейшее падение с начала пандемии в 2020 году, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов упал на 6,5 процента — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 7,29 процента, до 1367,45 пункта.
Это самое низкое значение с 12 марта 2020 года, когда во время панического обвала мировых рынков из-за пандемии коронавируса индекс Мосбиржи опустился на 8,28 процента, РТС — на 11,03 процента — показатель, близкий к антирекорду за много лет.
Во время дневных торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 7,4 процента — до 3297,12 пункта, обновив минимум с 1 февраля 2021 года, а долларовый РТС — на 8,1 процента, до 1355,45 пункта – минимума с 23 декабря 2020 года.
По словам эксперта из "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, это может быть связано с геополитическими новостями, которые усугубляют "нервозную ситуацию". По его словам, если индекс Мосбиржи сумеет закрепиться ниже 3435 пунктов, то снижение может продолжиться.
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