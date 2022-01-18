https://ria.ru/20220118/ryanair-1768436867.html

ИКАО не выявила принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске

ИКАО не выявила принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске - РИА Новости, 18.01.2022

ИКАО не выявила принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске

Эксперты ИКАО не выявили в своем отчете факта принуждения белорусским истребителем МиГ-29 к посадке в Минске в мае прошлого года самолета авиакомпании Ryanair,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:34

2022-01-18T18:34

2022-01-18T18:54

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евросоюз

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МИНСК, 18 янв – РИА Новости. Эксперты ИКАО не выявили в своем отчете факта принуждения белорусским истребителем МиГ-29 к посадке в Минске в мае прошлого года самолета авиакомпании Ryanair, заявил директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский."В отчёте отмечено, что группой ИКАО по установлению фактов (посадки самолета Ryanair – ред.) самого факта перехвата, принуждения к посадке или к изменению траектории со стороны самолёта МиГ-29, в чем изначально обвиняли Беларусь, не выявлено", - сказал Сикорский в интервью корреспонденту телеканала "Беларусь 1" Ксении Лебедевой. Выдержки из интервью опубликовал Telegram-канал государственного холдинга "Белтелерадиокомпания", в который входит телеканал.Сикорский также отметил, что "группой по установлению фактов ИКАО отмечено, что со стороны летного и кабинного экипажа воздушного судна никаких визуальных сигналов не наблюдалось, не было связи с этим воздушным судном (истребителем – ред.)". "Это - доказательство того, что перехвата со стороны МиГ-29 не было", - приводит слова директора департамента агентство Sputnik.Он также отметил, что в документе ИКАО отмечен еще один важный момент, на который ранее обращала внимание белорусская сторона. "Данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолета в Минске не выключил самописцы. Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске. Это выглядит странно", - сказал Сикорский.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.ИКАО начала расследование инцидента. В понедельник организация разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, экстренно приземлившемся в прошлом году в Минске из-за сообщения о минировании, и сообщила, что запланировала на 31 января обсуждение дальнейших действий.

https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html

https://ria.ru/20210829/ryanair-1747757762.html

https://ria.ru/20211209/samolet-1762909078.html

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в мире, белоруссия, евросоюз, международная организация гражданской авиации, ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta