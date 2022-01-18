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Лавров и Бербок обсудили ситуацию вокруг RT DE
Лавров и Бербок обсудили ситуацию вокруг RT DE - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров и Бербок обсудили ситуацию вокруг RT DE
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок в ходе переговоров в Москве ситуацию с приостановкой вещания телеканала RT DE в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:08
2022-01-18T15:08
в мире
германия
сергей лавров
rt deutsch
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок в ходе переговоров в Москве ситуацию с приостановкой вещания телеканала RT DE в Германии."Затронули те проблемы, с которыми сталкивается в Германии телеканал RT DE, и обозначили наши ожидания в этой связи. Мы убеждены: и российские СМИ в Германии, и германские СМИ в России должны работать в равных, не дискриминационных условиях", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html
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в мире, германия, сергей лавров, rt deutsch, россия, анналена бербок
15:08 18.01.2022
 
Лавров и Бербок обсудили ситуацию вокруг RT DE

Главы МИД Лавров и Бербок обсудили ситуацию вокруг вещания RT DE в Германии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВедущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE
Ведущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ведущий RT DE Штефан Поллак в студии телеканала RT DE
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок в ходе переговоров в Москве ситуацию с приостановкой вещания телеканала RT DE в Германии.
"Затронули те проблемы, с которыми сталкивается в Германии телеканал RT DE, и обозначили наши ожидания в этой связи. Мы убеждены: и российские СМИ в Германии, и германские СМИ в России должны работать в равных, не дискриминационных условиях", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Удивительные люди – Симоньян прокомментировала блокировку YouTube-канала RT auf Sendung - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 22:25
Симоньян: RT нигде не сталкивался с такими ограничениями, как в Германии
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Позже российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия "непременно" отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и глава МИД РФ Сергей Лавров говорили о том, что Россия может оказаться вынуждена ответить на это. Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH в связи с запуском программы. Об этой ситуации представитель германских медиарегуляторов и глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид "проинформировал Eutelsat", заявили в MABB.
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 18:22
Битва Германии против России. Кто стоит за блокировкой RT на немецком
 
В миреГерманияСергей ЛавровRT DeutschРоссияАнналена Бербок
 
 
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