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В Смоленске двухлетняя девочка сама ушла из детского сада
В Смоленске двухлетняя девочка сама ушла из детского сада - РИА Новости, 18.01.2022
В Смоленске двухлетняя девочка сама ушла из детского сада
Прокуратура Смоленской области организовала проверку после ухода двухлетней девочки с территории детского сада "Аленка", говорится в сообщении надзорного... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:45
2022-01-18T10:45
2022-01-18T10:45
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БРЯНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокуратура Смоленской области организовала проверку после ухода двухлетней девочки с территории детского сада "Аленка", говорится в сообщении надзорного органа."Прокуратурой Смоленской области на основании публикаций, размещённых в средствах массовой информации о бесконтрольном нахождении малолетнего воспитанника вне МБДОУ "детский сад №84 "Аленка" г. Смоленска, организована проверка. По результатам проверки и при наличии достаточных оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.История вызвала широкое обсуждение в социальных сетях. Отмечается, что девочка покинула территорию детского сада в микрорайоне Королевка во время прогулки, при этом никто из персонала этого не заметил. Ее остановил прохожий, который и сообщил в правоохранительные органы.Следственный комитет РФ по Смоленской области также организовал по данному факту доследственную проверку в отношении должностных лиц детского учреждения, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, смоленск, смоленская область, россия
В Смоленске двухлетняя девочка сама ушла из детского сада
Прокуратура проверит, как двухлетняя девочка в Смоленске смогла сама уйти из детского сада