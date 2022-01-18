https://ria.ru/20220118/razresheniya-1768300168.html

"Росатом" предложил закрепить за ним выдачу разрешений на проход по СМП

"Росатом" предложил закрепить за ним выдачу разрешений на проход по СМП - РИА Новости, 18.01.2022

"Росатом" предложил закрепить за ним выдачу разрешений на проход по СМП

"Росатом" предложил закрепить за ним право на выдачу разрешений на проход судов по Северному морскому пути. Об этом рассказал журналистам гендиректор корпорации РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T07:55

2022-01-18T07:55

2022-01-18T09:33

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. "Росатом" предложил закрепить за ним право на выдачу разрешений на проход судов по Северному морскому пути. Об этом рассказал журналистам гендиректор корпорации Алексей Лихачев.Он отметил, что в результате разделения полномочий по управлению СМП между "Росатомом" и Минтрансом администрация пути оказалась в ведении министерства. Однако Севморпути надо работать "в одно окно", полагает Лихачев."То есть зашло судно — нужно точно понимать, насколько оно достоверно по техническим ледовым характеристикам, и в любое время дня и ночи в режиме реального времени нужно понимать его местонахождение и планы и проблемы, если они есть", — пояснил он.По словам гендиректора, на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова ведомства договорились провести в феврале-марте большую сессию по перераспределению обязанностей на Северном морском пути.В конце прошлого года на СМП из-за сложных ледовых условий застряли почти два десятка торговых судов. Операция по их освобождению проходила в течение двух недель. Как отметил глава "Росатома", капитана и экипаж атомного ледокола "Вайгач" представят к государственным наградам за успешную проводку во льдах каравана из восьми судов."Росатом" с 2018 года является инфраструктурным оператором Северного морского пути.

https://ria.ru/20210902/spg-1748362736.html

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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия