https://ria.ru/20220118/rasmus-1768327178.html
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022 - РИА Новости, 18.01.2022
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022
Культовая рок-группа The Rasmus представила песню "Jezebel", с которой планирует выступить на финском отборе на Евровидение-2022, который пройдет 26 февраля. Об РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:05
2022-01-18T13:05
2022-01-18T13:05
культура
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the rasmus
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Культовая рок-группа The Rasmus представила песню "Jezebel", с которой планирует выступить на финском отборе на Евровидение-2022, который пройдет 26 февраля. Об этом сообщает сайт "Kerrang!". Музыканты уже записали лирик-видео к треку. В нем показано, как вокалист Лаури Илонен и его команда исполняют свой новый хит на фоне огромного экрана, где появляются название композиции и изображения рокеров. Певец одет в обтягивающие брюки с заниженной посадкой и рубашку с расстегнутыми пуговицами, а в волосах у него перья — это фирменная прическа финна. В ролике также снялась новая гитаристка Эмилия "Эмппу" Сухонен. Она заменила Паули Рантасалми, одного из основателей группы."Трек — оммаж сильным женщинам, которые владеют своим телом, отвечают за свою чувственность, сексуальность и полны решимости быть равными", — рассказывают музыканты. Песню The Rasmus написали в соавторстве с Десмондом Чайлдом, ранее работавшим с KISS и Aerosmith. Он же спродюсировал композицию. В прошлом году Финляндию на Евровидении представляла другая рок-группа — Dark Side. С треком "Blind channel" музыкантам удалось занять шестое место. Впрочем, финские рокеры добивались и более высоких результатов на этом конкурсе. В 2006-м хард-рок-группа Lordi выиграла соревнование. "Hard Rock Hallelujah", песню, принесшую им победу, участники коллектива, исполняли в костюмах жутких монстров. От России в тот год поехал Дима Билан с композицией "Never let you go" и занял второе место. После победы итальянцев из Måneskin в 2022-м знаменитый песенный конкурс пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Кто будет представлять Россию, пока не было решено. The Rasmus получили всемирную известность в 2000-х. Их сингл "In the shadows" попал в чарты многих европейских стран, и на него было снято четыре клипа.
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733505777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение, the rasmus, новости культуры, музыка, евровидение-2021
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022
The Rasmus записали песню "Jezebel" для финского отбора на Евровидение-2022
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Культовая рок-группа The Rasmus представила песню "Jezebel", с которой планирует выступить на финском отборе на Евровидение-2022, который пройдет 26 февраля. Об этом сообщает
сайт "Kerrang!".
Музыканты уже записали лирик-видео к треку. В нем показано, как вокалист Лаури Илонен и его команда исполняют свой новый хит на фоне огромного экрана, где появляются название композиции и изображения рокеров. Певец одет в обтягивающие брюки с заниженной посадкой и рубашку с расстегнутыми пуговицами, а в волосах у него перья — это фирменная прическа финна. В ролике также снялась новая гитаристка Эмилия "Эмппу" Сухонен. Она заменила Паули Рантасалми, одного из основателей группы.
"Трек — оммаж сильным женщинам, которые владеют своим телом, отвечают за свою чувственность, сексуальность и полны решимости быть равными", — рассказывают музыканты.
Песню The Rasmus написали в соавторстве с Десмондом Чайлдом, ранее работавшим с KISS и Aerosmith. Он же спродюсировал композицию.
В прошлом году Финляндию на Евровидении представляла другая рок-группа — Dark Side. С треком "Blind channel" музыкантам удалось занять шестое место. Впрочем, финские рокеры добивались и более высоких результатов на этом конкурсе. В 2006-м хард-рок-группа Lordi выиграла соревнование. "Hard Rock Hallelujah", песню, принесшую им победу, участники коллектива, исполняли в костюмах жутких монстров. От России в тот год поехал Дима Билан с композицией "Never let you go" и занял второе место.
После победы итальянцев из Måneskin в 2022-м знаменитый песенный конкурс пройдет
в Турине с 10 по 14 мая. Кто будет представлять Россию, пока не было решено.
The Rasmus получили всемирную известность в 2000-х. Их сингл "In the shadows" попал в чарты многих европейских стран, и на него было снято четыре клипа.