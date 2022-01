https://ria.ru/20220118/rasmus-1768327178.html

The Rasmus записали песню для Евровидения-2022

The Rasmus записали песню для Евровидения-2022 - РИА Новости, 18.01.2022

The Rasmus записали песню для Евровидения-2022

18.01.2022

2022-01-18T13:05

2022-01-18T13:05

2022-01-18T13:05

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Культовая рок-группа The Rasmus представила песню "Jezebel", с которой планирует выступить на финском отборе на Евровидение-2022, который пройдет 26 февраля. Об этом сообщает сайт "Kerrang!". Музыканты уже записали лирик-видео к треку. В нем показано, как вокалист Лаури Илонен и его команда исполняют свой новый хит на фоне огромного экрана, где появляются название композиции и изображения рокеров. Певец одет в обтягивающие брюки с заниженной посадкой и рубашку с расстегнутыми пуговицами, а в волосах у него перья — это фирменная прическа финна. В ролике также снялась новая гитаристка Эмилия "Эмппу" Сухонен. Она заменила Паули Рантасалми, одного из основателей группы."Трек — оммаж сильным женщинам, которые владеют своим телом, отвечают за свою чувственность, сексуальность и полны решимости быть равными", — рассказывают музыканты. Песню The Rasmus написали в соавторстве с Десмондом Чайлдом, ранее работавшим с KISS и Aerosmith. Он же спродюсировал композицию. В прошлом году Финляндию на Евровидении представляла другая рок-группа — Dark Side. С треком "Blind channel" музыкантам удалось занять шестое место. Впрочем, финские рокеры добивались и более высоких результатов на этом конкурсе. В 2006-м хард-рок-группа Lordi выиграла соревнование. "Hard Rock Hallelujah", песню, принесшую им победу, участники коллектива, исполняли в костюмах жутких монстров. От России в тот год поехал Дима Билан с композицией "Never let you go" и занял второе место. После победы итальянцев из Måneskin в 2022-м знаменитый песенный конкурс пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Кто будет представлять Россию, пока не было решено. The Rasmus получили всемирную известность в 2000-х. Их сингл "In the shadows" попал в чарты многих европейских стран, и на него было снято четыре клипа.

