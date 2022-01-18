Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220118/rasmus-1768327178.html
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022 - РИА Новости, 18.01.2022
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022
Культовая рок-группа The Rasmus представила песню "Jezebel", с которой планирует выступить на финском отборе на Евровидение-2022, который пройдет 26 февраля. Об РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:05
2022-01-18T13:05
культура
евровидение
the rasmus
новости культуры
музыка
евровидение-2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768319198_243:0:3884:2048_1920x0_80_0_0_7b0d359aea760982f5b310dc2b340a30.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Культовая рок-группа The Rasmus представила песню "Jezebel", с которой планирует выступить на финском отборе на Евровидение-2022, который пройдет 26 февраля. Об этом сообщает сайт "Kerrang!". Музыканты уже записали лирик-видео к треку. В нем показано, как вокалист Лаури Илонен и его команда исполняют свой новый хит на фоне огромного экрана, где появляются название композиции и изображения рокеров. Певец одет в обтягивающие брюки с заниженной посадкой и рубашку с расстегнутыми пуговицами, а в волосах у него перья — это фирменная прическа финна. В ролике также снялась новая гитаристка Эмилия "Эмппу" Сухонен. Она заменила Паули Рантасалми, одного из основателей группы."Трек — оммаж сильным женщинам, которые владеют своим телом, отвечают за свою чувственность, сексуальность и полны решимости быть равными", — рассказывают музыканты. Песню The Rasmus написали в соавторстве с Десмондом Чайлдом, ранее работавшим с KISS и Aerosmith. Он же спродюсировал композицию. В прошлом году Финляндию на Евровидении представляла другая рок-группа — Dark Side. С треком "Blind channel" музыкантам удалось занять шестое место. Впрочем, финские рокеры добивались и более высоких результатов на этом конкурсе. В 2006-м хард-рок-группа Lordi выиграла соревнование. "Hard Rock Hallelujah", песню, принесшую им победу, участники коллектива, исполняли в костюмах жутких монстров. От России в тот год поехал Дима Билан с композицией "Never let you go" и занял второе место. После победы итальянцев из Måneskin в 2022-м знаменитый песенный конкурс пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Кто будет представлять Россию, пока не было решено. The Rasmus получили всемирную известность в 2000-х. Их сингл "In the shadows" попал в чарты многих европейских стран, и на него было снято четыре клипа.
https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733505777.html
https://ria.ru/20220115/music-1767892823.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768319198_698:0:3429:2048_1920x0_80_0_0_38f5e8b81b8da6c6ffe438e4a7db97c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евровидение, the rasmus, новости культуры, музыка, евровидение-2021
13:05 18.01.2022
 
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022

The Rasmus записали песню "Jezebel" для финского отбора на Евровидение-2022

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Культовая рок-группа The Rasmus представила песню "Jezebel", с которой планирует выступить на финском отборе на Евровидение-2022, который пройдет 26 февраля. Об этом сообщает сайт "Kerrang!".
Музыканты уже записали лирик-видео к треку. В нем показано, как вокалист Лаури Илонен и его команда исполняют свой новый хит на фоне огромного экрана, где появляются название композиции и изображения рокеров. Певец одет в обтягивающие брюки с заниженной посадкой и рубашку с расстегнутыми пуговицами, а в волосах у него перья — это фирменная прическа финна. В ролике также снялась новая гитаристка Эмилия "Эмппу" Сухонен. Она заменила Паули Рантасалми, одного из основателей группы.
"Трек — оммаж сильным женщинам, которые владеют своим телом, отвечают за свою чувственность, сексуальность и полны решимости быть равными", — рассказывают музыканты.
Песню The Rasmus написали в соавторстве с Десмондом Чайлдом, ранее работавшим с KISS и Aerosmith. Он же спродюсировал композицию.
Евровидение-21
23 мая 2021, 08:53Культура
Роковая ночь для "Русской женщины": в Роттердаме прошел финал Евровидения
В прошлом году Финляндию на Евровидении представляла другая рок-группа — Dark Side. С треком "Blind channel" музыкантам удалось занять шестое место. Впрочем, финские рокеры добивались и более высоких результатов на этом конкурсе. В 2006-м хард-рок-группа Lordi выиграла соревнование. "Hard Rock Hallelujah", песню, принесшую им победу, участники коллектива, исполняли в костюмах жутких монстров. От России в тот год поехал Дима Билан с композицией "Never let you go" и занял второе место.
После победы итальянцев из Måneskin в 2022-м знаменитый песенный конкурс пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Кто будет представлять Россию, пока не было решено.
The Rasmus получили всемирную известность в 2000-х. Их сингл "In the shadows" попал в чарты многих европейских стран, и на него было снято четыре клипа.
Группа Muse
15 января, 00:33Культура
Muse, Аврил Лавин и FKA Twigs: музыкальные новинки недели
 
КультураЕвровидениеThe RasmusНовости культурыМузыкаЕвровидение-2021
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках