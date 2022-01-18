https://ria.ru/20220118/rakety-1768291333.html

КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет

КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет - РИА Новости, 18.01.2022

КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет

КНДР заявила, что провела 17 января испытательный пуск тактических управляемых ракет, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T00:34

2022-01-18T00:34

2022-01-18T00:34

в мире

япония

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767458912_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_354fbab8a7a5c62bd2c321c86a720c05.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. КНДР заявила, что провела 17 января испытательный пуск тактических управляемых ракет, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море (Японское море - ред.)", - говорится в сообщении ЦТАК.Ранее сообщалось, что в понедельник КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан, недалеко от Пхеньяна, в восточном направлении. Это уже четвертый пуск КНДР ракет в этом году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.

https://ria.ru/20220117/shtab-1768140596.html

япония

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея, японское море