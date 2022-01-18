https://ria.ru/20220118/rakety-1768291333.html
КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет - РИА Новости, 18.01.2022
КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
КНДР заявила, что провела 17 января испытательный пуск тактических управляемых ракет, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T00:34
2022-01-18T00:34
2022-01-18T00:34
в мире
япония
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. КНДР заявила, что провела 17 января испытательный пуск тактических управляемых ракет, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море (Японское море - ред.)", - говорится в сообщении ЦТАК.Ранее сообщалось, что в понедельник КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан, недалеко от Пхеньяна, в восточном направлении. Это уже четвертый пуск КНДР ракет в этом году. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. В первых двух случаях Северная Корея заявила, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.
https://ria.ru/20220117/shtab-1768140596.html
япония
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
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в мире, япония, кндр (северная корея), южная корея, японское море
КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
КНДР заявила, что провела 17 января испытательный запуск тактических управляемых ракет