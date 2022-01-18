https://ria.ru/20220118/pytki-1768426541.html
Экспертный совет ЕР поддержал проект об ужесточении наказания за пытки
Экспертный совет ЕР поддержал проект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 18.01.2022
Экспертный совет ЕР поддержал проект об ужесточении наказания за пытки
Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:51
2022-01-18T17:51
2022-01-18T17:51
общество
единая россия
госдума рф
павел крашенинников
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий вяткин
пытки
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщается в Telegram-канале партии."Поддерживаем. Нет возражений?" - спросил у членов совета первый замглавы фракции ЕР в ГД Дмитрий Вяткин.Участники высказались в поддержку инициативы."Эти преступления переводятся в категорию "особо тяжких". Срок давности по ним увеличится с 10 до 15 лет. Поскольку в России действует Конвенция против пыток, мы в законопроекте определяем формулировку "пыток". В ней появляется субъект преступления – сотрудник правоохранительных органов, а не только ФСИН. Ко второму чтению будут разработаны и другие поправки – мы обсуждали их с правоохранителями. Но сейчас мы показываем обществу, что готовы эту проблему регулировать", - сказал глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html
https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html
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общество, единая россия, госдума рф, павел крашенинников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий вяткин, пытки, россия
Экспертный совет ЕР поддержал проект об ужесточении наказания за пытки
Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки