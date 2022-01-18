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Экспертный совет ЕР поддержал проект об ужесточении наказания за пытки
Экспертный совет ЕР поддержал проект об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 18.01.2022
Экспертный совет ЕР поддержал проект об ужесточении наказания за пытки
Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщается в Telegram-канале партии. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:51
2022-01-18T17:51
общество
единая россия
госдума рф
павел крашенинников
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий вяткин
пытки
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщается в Telegram-канале партии."Поддерживаем. Нет возражений?" - спросил у членов совета первый замглавы фракции ЕР в ГД Дмитрий Вяткин.Участники высказались в поддержку инициативы."Эти преступления переводятся в категорию "особо тяжких". Срок давности по ним увеличится с 10 до 15 лет. Поскольку в России действует Конвенция против пыток, мы в законопроекте определяем формулировку "пыток". В ней появляется субъект преступления – сотрудник правоохранительных органов, а не только ФСИН. Ко второму чтению будут разработаны и другие поправки – мы обсуждали их с правоохранителями. Но сейчас мы показываем обществу, что готовы эту проблему регулировать", - сказал глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
https://ria.ru/20211223/putin-1765109565.html
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общество, единая россия, госдума рф, павел крашенинников, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий вяткин, пытки, россия
17:51 18.01.2022
 
Экспертный совет ЕР поддержал проект об ужесточении наказания за пытки

Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект об ужесточении наказания за пытки, сообщается в Telegram-канале партии.
"Поддерживаем. Нет возражений?" - спросил у членов совета первый замглавы фракции ЕР в ГД Дмитрий Вяткин.
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Участники высказались в поддержку инициативы.
"Эти преступления переводятся в категорию "особо тяжких". Срок давности по ним увеличится с 10 до 15 лет. Поскольку в России действует Конвенция против пыток, мы в законопроекте определяем формулировку "пыток". В ней появляется субъект преступления – сотрудник правоохранительных органов, а не только ФСИН. Ко второму чтению будут разработаны и другие поправки – мы обсуждали их с правоохранителями. Но сейчас мы показываем обществу, что готовы эту проблему регулировать", - сказал глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
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ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФПавел КрашенинниковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ВяткинпыткиРоссия
 
 
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