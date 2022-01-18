https://ria.ru/20220118/pyaterochka-1768322279.html

Гендиректором "Пятерочки" назначили Владислава Курбатова

Гендиректором "Пятерочки" назначили Владислава Курбатова - РИА Новости, 18.01.2022

Гендиректором "Пятерочки" назначили Владислава Курбатова

Генеральным директором торговой сети "Пятерочка" назначен Владислав Курбатов, возглавлявший "Перекресток", говорится в сообщении компании X5 Group, управляющей... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:02

2022-01-18T11:02

2022-01-18T11:02

экономика

x5 retail group

альфа-групп

торговый дом "перекресток"

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генеральным директором торговой сети "Пятерочка" назначен Владислав Курбатов, возглавлявший "Перекресток", говорится в сообщении компании X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"."Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети "Перекресток", назначен генеральным директором торговой сети "Пятерочка" вместо Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию", - говорится в сообщении.Уточняется, что Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел.Исполняющим обязанности генерального директора торговой сети "Перекресток" назначен Владимир Садовин, который присоединился к команде Х5 в прошлом году в качестве директора по стратегическому маркетингу. Он продолжит работу по реализации стратегии торговой сети "Перекресток" в контексте общих целей Х5."На новом этапе развития рынка наш формат магазинов у дома должен закрепить лидерские позиции и сделать фокус на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов. Эти задачи будет решать Владислав Курбатов", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директор Х5 Group Игоря Шехтермана.Он также отметил, что Гончаров за четыре года работы в Х5 успешно реализовал стратегию трансформации, цифровизации и обновления торговой сети "Пятерочка". "Команде удалось сократить потери, текучесть персонала, существенно увеличить доходность. Был запущен и развит сервис экспресс-доставки. За это время продажи увеличились почти в два раза - до 2 триллионов рублей, а количество магазинов выросло с 13 до 18 тысяч", - отмечается в сообщении.X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября 2021 года достигло 18 648. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.

https://ria.ru/20211126/fas-1760826988.html

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экономика, x5 retail group, альфа-групп, торговый дом "перекресток", пятерочка (сеть магазинов)