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Гендиректором "Пятерочки" назначили Владислава Курбатова
Гендиректором "Пятерочки" назначили Владислава Курбатова - РИА Новости, 18.01.2022
Гендиректором "Пятерочки" назначили Владислава Курбатова
Генеральным директором торговой сети "Пятерочка" назначен Владислав Курбатов, возглавлявший "Перекресток", говорится в сообщении компании X5 Group, управляющей... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:02
2022-01-18T11:02
экономика
x5 retail group
альфа-групп
торговый дом "перекресток"
пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генеральным директором торговой сети "Пятерочка" назначен Владислав Курбатов, возглавлявший "Перекресток", говорится в сообщении компании X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик"."Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети "Перекресток", назначен генеральным директором торговой сети "Пятерочка" вместо Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию", - говорится в сообщении.Уточняется, что Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел.Исполняющим обязанности генерального директора торговой сети "Перекресток" назначен Владимир Садовин, который присоединился к команде Х5 в прошлом году в качестве директора по стратегическому маркетингу. Он продолжит работу по реализации стратегии торговой сети "Перекресток" в контексте общих целей Х5."На новом этапе развития рынка наш формат магазинов у дома должен закрепить лидерские позиции и сделать фокус на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов. Эти задачи будет решать Владислав Курбатов", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директор Х5 Group Игоря Шехтермана.Он также отметил, что Гончаров за четыре года работы в Х5 успешно реализовал стратегию трансформации, цифровизации и обновления торговой сети "Пятерочка". "Команде удалось сократить потери, текучесть персонала, существенно увеличить доходность. Был запущен и развит сервис экспресс-доставки. За это время продажи увеличились почти в два раза - до 2 триллионов рублей, а количество магазинов выросло с 13 до 18 тысяч", - отмечается в сообщении.X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября 2021 года достигло 18 648. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.
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экономика, x5 retail group, альфа-групп, торговый дом "перекресток", пятерочка (сеть магазинов)
11:02 18.01.2022
 
Гендиректором "Пятерочки" назначили Владислава Курбатова

Гендиректором "Пятерочки" назначили Владислава Курбатова, возглавлявшего "Перекресток"

© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"Торговая сеть "Пятёрочка"
Торговая сеть Пятёрочка - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"
Торговая сеть "Пятёрочка"
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Генеральным директором торговой сети "Пятерочка" назначен Владислав Курбатов, возглавлявший "Перекресток", говорится в сообщении компании X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".
"Владислав Курбатов, занимавший должность генерального директора торговой сети "Перекресток", назначен генеральным директором торговой сети "Пятерочка" вместо Сергея Гончарова, который принял решение покинуть компанию", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Гончаров останется в должности советника главного исполнительного директора Х5, чтобы обеспечить плавную передачу дел.
Исполняющим обязанности генерального директора торговой сети "Перекресток" назначен Владимир Садовин, который присоединился к команде Х5 в прошлом году в качестве директора по стратегическому маркетингу. Он продолжит работу по реализации стратегии торговой сети "Перекресток" в контексте общих целей Х5.
"На новом этапе развития рынка наш формат магазинов у дома должен закрепить лидерские позиции и сделать фокус на повышении плотности продаж, улучшении ценового восприятия, повышении эффективности за счет сокращения расходов. Эти задачи будет решать Владислав Курбатов", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директор Х5 Group Игоря Шехтермана.
Он также отметил, что Гончаров за четыре года работы в Х5 успешно реализовал стратегию трансформации, цифровизации и обновления торговой сети "Пятерочка". "Команде удалось сократить потери, текучесть персонала, существенно увеличить доходность. Был запущен и развит сервис экспресс-доставки. За это время продажи увеличились почти в два раза - до 2 триллионов рублей, а количество магазинов выросло с 13 до 18 тысяч", - отмечается в сообщении.
X5 Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября 2021 года достигло 18 648. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,6%.
 
ЭкономикаX5 Retail GroupАльфа-ГруппТорговый дом "Перекресток"Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
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