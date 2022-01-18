https://ria.ru/20220118/putin-1768357514.html

Решений по срокам визита Путина в Хорватию пока нет, заявил Песков

Решений по срокам визита Путина в Хорватию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 18.01.2022

Решений по срокам визита Путина в Хорватию пока нет, заявил Песков

Приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Хорватию получено, решений по срокам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:31

2022-01-18T13:31

2022-01-18T13:35

политика

хорватия

владимир путин

дмитрий песков

михаил мишустин

андрей пленкович

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Хорватию получено, решений по срокам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить Республику президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, заявил ранее глава МИД страны Гордан Грлич-Радман на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Оно было передано, если я не ошибаюсь, по дипломатическим каналам, пока никаких решений по срокам нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность визита Путина в Хорватию.

https://ria.ru/20220114/yaponiya-1767829541.html

хорватия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, хорватия, владимир путин, дмитрий песков, михаил мишустин, андрей пленкович, россия