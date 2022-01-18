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Решений по срокам визита Путина в Хорватию пока нет, заявил Песков
Решений по срокам визита Путина в Хорватию пока нет, заявил Песков - РИА Новости, 18.01.2022
Решений по срокам визита Путина в Хорватию пока нет, заявил Песков
Приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Хорватию получено, решений по срокам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:31
2022-01-18T13:35
политика
хорватия
владимир путин
дмитрий песков
михаил мишустин
андрей пленкович
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Хорватию получено, решений по срокам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить Республику президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, заявил ранее глава МИД страны Гордан Грлич-Радман на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Оно было передано, если я не ошибаюсь, по дипломатическим каналам, пока никаких решений по срокам нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность визита Путина в Хорватию.
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политика, хорватия, владимир путин, дмитрий песков, михаил мишустин, андрей пленкович, россия
13:31 18.01.2022 (обновлено: 13:35 18.01.2022)
 
Решений по срокам визита Путина в Хорватию пока нет, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: решений по срокам визита Путина в Хорватию пока нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Хорватию получено, решений по срокам нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил приглашения посетить Республику президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, заявил ранее глава МИД страны Гордан Грлич-Радман на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Оно было передано, если я не ошибаюсь, по дипломатическим каналам, пока никаких решений по срокам нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли в Кремле возможность визита Путина в Хорватию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 13:10
Лавров анонсировал визит в Японию
 
ПолитикаХорватияВладимир ПутинДмитрий ПесковМихаил МишустинАндрей ПленковичРоссия
 
 
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