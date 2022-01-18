https://ria.ru/20220118/putin-1768356208.html

Путин во вторник проведет два международных телефонных разговора

Путин во вторник проведет два международных телефонных разговора - РИА Новости, 18.01.2022

Путин во вторник проведет два международных телефонных разговора

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с министром культуры Ольгой Любимовой и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:26

2022-01-18T13:26

2022-01-18T13:26

политика

владимир путин

дмитрий песков

ольга любимова

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с министром культуры Ольгой Любимовой и проведет два международных телефонных разговора, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин продолжает работать в Кремле, сегодня он примет Ольгу Любимову и позанимается делами культурными. Ну, собственно, об основных направлениях министерства культуры расскажет Любимова, о текущих вопросах. И во второй половине дня у нас будет несколько, два международных телефонных разговора", - сказал Песков.По его словам, другие встречи президента носят непубличный характер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/iran-1768341010.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков, ольга любимова, россия