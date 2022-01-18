https://ria.ru/20220118/pushkov-1768293652.html

Предупреждение решившей "сдержать" Россию Франции

Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России - РИА Новости, 18.01.2022

Предупреждение решившей "сдержать" Россию Франции

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о "трех принципах" в отношениях с Россией. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T01:14

2022-01-18T01:14

2022-01-18T13:20

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о "трех принципах" в отношениях с Россией.По словам главы французского МИД, эти принципы: "сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации"."Три принципа политики в отношении России, выдвинутые главой МИД Франции, не новы, не соотносятся между собой и обрекают Францию на пассивную роль", — написал Пушков в Telegram-канале.В конце прошлого года Россия направила США и их союзникам по НАТО предложения по гарантиям безопасности в Европе. В частности, Москва требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Десятого января Россия и США провели первый раунд переговоров по этой теме, затем последовало заседание Совета Россия — НАТО и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Еще до начала этих встреч США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768287093.html

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