https://ria.ru/20220118/proverka-1768336746.html

Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования

Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования - РИА Новости, 18.01.2022

Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования

В рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдёт в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Белоруссии из России будет... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:03

2022-01-18T12:03

2022-01-18T12:03

союзное государство

в мире

безопасность

белоруссия

александр фомин

су-35

союзное государство

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153380/97/1533809754_0:69:3094:1809_1920x0_80_0_0_e48ca656ad26ddd62507732251068b10.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдёт в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, первый этап проверки - до 9 февраля. На этот период планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на выделенных направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Также будет проверена готовность сил ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии."В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", - сказал Фомин.На этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и Вооружённых сил Белоруссии будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения, пройдут тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, отметил он.Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.

https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768332710.html

https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768332135.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, безопасность, белоруссия, александр фомин, су-35, союзное государство, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф», панцирь-с1, россия