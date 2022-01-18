Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования
Два дивизиона С-400 и 12 Су-35 перебросят в Белоруссию под проверку сил реагирования
© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдёт в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
По его словам, первый этап проверки - до 9 февраля. На этот период планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на выделенных направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Также будет проверена готовность сил ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.
"В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", - сказал Фомин.
На этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и Вооружённых сил Белоруссии будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения, пройдут тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, отметил он.
Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.