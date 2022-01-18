Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220118/proverka-1768336746.html
Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования
Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования - РИА Новости, 18.01.2022
Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования
В рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдёт в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Белоруссии из России будет... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:03
2022-01-18T12:03
союзное государство
в мире
безопасность
белоруссия
александр фомин
су-35
союзное государство
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153380/97/1533809754_0:69:3094:1809_1920x0_80_0_0_e48ca656ad26ddd62507732251068b10.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдёт в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщил замминистра обороны РФ&nbsp; Александр Фомин.По его словам, первый этап проверки - до 9 февраля. На этот период планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на выделенных направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Также будет проверена готовность сил ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии."В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", - сказал Фомин.На этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и Вооружённых сил Белоруссии будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения, пройдут тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, отметил он.Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.
https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768332710.html
https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768332135.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153380/97/1533809754_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_459e5c5e7a3b7731b00acee0a13c5465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, безопасность, белоруссия, александр фомин, су-35, союзное государство, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф», панцирь-с1, россия
12:03 18.01.2022
 
Два дивизиона С-400 перебросят в Белоруссию для проверки сил реагирования

Два дивизиона С-400 и 12 Су-35 перебросят в Белоруссию под проверку сил реагирования

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая пройдёт в два этапа и завершится 20 февраля, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", сообщил замминистра обороны РФ  Александр Фомин.
По его словам, первый этап проверки - до 9 февраля. На этот период планируется передислокация и создание в короткие сроки группировок войск (сил) на выделенных направлениях, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы Союзного государства в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Также будет проверена готовность сил ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.
Здание Министерства обороны России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
11:47Союзное государство
Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности
"В рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства на белорусскую территорию будет перебазировано 12 Су-35, передислоцировано два дивизиона зенитной ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", - сказал Фомин.
На этом этапе с подразделениями и воинскими частями Восточного военного округа и Вооружённых сил Белоруссии будут проведены контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам обучения, пройдут тактические учения на различных полигонах с отработкой вопросов ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями, отметил он.
Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
11:44Союзное государство
В Минобороны рассказали о проверке сил реагирования Союзного государства
 
Союзное государствоВ миреБезопасностьБелоруссияАлександр ФоминСу-35Союзное государствоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)С-400 «Триумф»Панцирь-С1Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках