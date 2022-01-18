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В Минске анонсировали проверку сил реагирования Союзного государства
В Минске анонсировали проверку сил реагирования Союзного государства - РИА Новости, 18.01.2022
В Минске анонсировали проверку сил реагирования Союзного государства
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в феврале в два этапа, первый этап проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:27
2022-01-18T11:27
2022-01-18T11:45
белоруссия
союзное государство
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министерство обороны белоруссии
россия
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МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в феврале в два этапа, первый этап проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии продлится до 9 февраля, сообщили во вторник в министерстве обороны Белоруссии.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства."(Проверка сил реагирования – ред.) пройдет на территории Беларуси в феврале текущего года… Проверка пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля планируется отработать вопросы: передислокации и создания в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях; организации и осуществления охраны и обороны важных государственных и военных объектов; охраны Государственной границы в воздушном пространстве, в том числе в рамках Единой региональной системы ПВО Беларуси и России", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.
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белоруссия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, россия
11:27 18.01.2022 (обновлено: 11:45 18.01.2022)
В Минске анонсировали проверку сил реагирования Союзного государства
Минобороны Белоруссии заявило о проверке сил реагирования Союзного государства в феврале