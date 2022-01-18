https://ria.ru/20220118/proverka-1768290350.html

Российские инспекторы проверят военный объект в Британии

Российские инспекторы проверят военный объект в Британии - РИА Новости, 18.01.2022

Российские инспекторы проверят военный объект в Британии

Российские военные инспекторы во вторник проверят объект вооруженных сил Великобритании, сообщил начальник российского национального центра по уменьшению... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T00:09

2022-01-18T00:09

2022-01-18T00:20

в мире

великобритания

сергей рыжков

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские военные инспекторы во вторник проверят объект вооруженных сил Великобритании, сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.В Минобороны назвали целью инспекции проверку информации о силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники.Российские специалисты посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.Венский документ, принятый в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ, нацелен на укрепление доверия и безопасности между странами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).В соответствии с документом страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера. Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.

https://ria.ru/20220115/obse-1767973567.html

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в мире, великобритания, сергей рыжков, россия