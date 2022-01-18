00:09 18.01.2022 (обновлено: 00:20 18.01.2022)
Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
Российские инспекторы во вторник проверят объект вооруженных сил Великобритании
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские военные инспекторы во вторник проверят объект вооруженных сил Великобритании, сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В рамках реализации Венского документа 2011 года "О мерах укрепления доверия и безопасности" российская группа инспекторов планирует провести посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании. Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2021 года в течение одного дня", - сказал он.
В Минобороны назвали целью инспекции проверку информации о силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники.
Российские специалисты посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
В соответствии с документом страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью" и в отношении опасных инцидентов военного характера. Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.