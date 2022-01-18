https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html

Ъ: Минцифры предложило Lenovo, HP, Acer использовать российские процессоры

Ъ: Минцифры предложило Lenovo, HP, Acer использовать российские процессоры - РИА Новости, 18.01.2022

Ъ: Минцифры предложило Lenovo, HP, Acer использовать российские процессоры

Правительство предложило компаниям Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента выпустить ноутбуки с российскими процессорами, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:42

2022-01-18T10:42

2022-01-18T11:06

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство предложило компаниям Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента выпустить ноутбуки с российскими процессорами, пишет газета "Коммерсант".Издание ссылается на протокол заседания Минцифры, где присутствовали представители зарубежных компаний. Оно состоялось 15 декабря 2021 года. В документе говорится, что власти обсуждают с ООО "Леново Глобал Технолоджи Раша" выпуск партии ноутбуков, работающих на процессорах российских разработчиков электронной компонентной базы. По данным источников газеты, речь идет о "Байкал Электроникс". Эта компания не исключила возможности участия в эксперименте.Представители Lenovo, согласно протоколу заседания, выразили готовность к диалогу, "направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счет использования российских процессоров". Газета со ссылкой на источники уточняет, что аналогичные совещания проводились с представителями американской HP и тайваньской Acer."Коммерсант" пишет, что стороны договариваются о поставке 50 тысяч локализованных устройств в этом году. Десять тысяч из них придутся на HP, а оставшуюся часть распределят две другие компании."Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой", — подтвердили данные "Коммерсанта" в Минцифры. В министерстве добавили, что зарубежные производители также используют процессоры архитектуры ARM, которые производятся и в России.Уточняется, что в ведомстве вскоре пройдет заседание, где эксперимент обсудят с представителями российских операционных систем, вычислительной техники и розничных сетей.

https://ria.ru/20211228/nauka-1765775058.html

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экономика, технологии, россия