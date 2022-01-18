Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html
Ъ: Минцифры предложило Lenovo, HP, Acer использовать российские процессоры
Ъ: Минцифры предложило Lenovo, HP, Acer использовать российские процессоры - РИА Новости, 18.01.2022
Ъ: Минцифры предложило Lenovo, HP, Acer использовать российские процессоры
Правительство предложило компаниям Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента выпустить ноутбуки с российскими процессорами, пишет газета "Коммерсант". РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:42
2022-01-18T11:06
экономика
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768314985_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01674daa63966ae5d687f6cf78d81dfe.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство предложило компаниям Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента выпустить ноутбуки с российскими процессорами, пишет газета "Коммерсант".Издание ссылается на протокол заседания Минцифры, где присутствовали представители зарубежных компаний. Оно состоялось 15 декабря 2021 года. В документе говорится, что власти обсуждают с ООО "Леново Глобал Технолоджи Раша" выпуск партии ноутбуков, работающих на процессорах российских разработчиков электронной компонентной базы. По данным источников газеты, речь идет о "Байкал Электроникс". Эта компания не исключила возможности участия в эксперименте.Представители Lenovo, согласно протоколу заседания, выразили готовность к диалогу, "направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счет использования российских процессоров". Газета со ссылкой на источники уточняет, что аналогичные совещания проводились с представителями американской HP и тайваньской Acer."Коммерсант" пишет, что стороны договариваются о поставке 50 тысяч локализованных устройств в этом году. Десять тысяч из них придутся на HP, а оставшуюся часть распределят две другие компании."Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой", — подтвердили данные "Коммерсанта" в Минцифры. В министерстве добавили, что зарубежные производители также используют процессоры архитектуры ARM, которые производятся и в России.Уточняется, что в ведомстве вскоре пройдет заседание, где эксперимент обсудят с представителями российских операционных систем, вычислительной техники и розничных сетей.
https://ria.ru/20211228/nauka-1765775058.html
https://ria.ru/20211214/kpk-1763622995.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768314985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59bcce79942fda300c429bf86737e341.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия
10:42 18.01.2022 (обновлено: 11:06 18.01.2022)
 
Ъ: Минцифры предложило Lenovo, HP, Acer использовать российские процессоры

"Коммерсант": власти предложили Lenovo, HP и Acer использовать российские процессоры

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийская система на кристалле на базе архитектура ARM Baikal M
Российская система на кристалле на базе архитектура ARM Baikal M - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Правительство предложило компаниям Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента выпустить ноутбуки с российскими процессорами, пишет газета "Коммерсант".
Издание ссылается на протокол заседания Минцифры, где присутствовали представители зарубежных компаний. Оно состоялось 15 декабря 2021 года. В документе говорится, что власти обсуждают с ООО "Леново Глобал Технолоджи Раша" выпуск партии ноутбуков, работающих на процессорах российских разработчиков электронной компонентной базы.
Квантовая волна - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 10:43Ядерные технологии
Российские ученые создали прототип квантового компьютера на ионах
По данным источников газеты, речь идет о "Байкал Электроникс". Эта компания не исключила возможности участия в эксперименте.
Представители Lenovo, согласно протоколу заседания, выразили готовность к диалогу, "направленному на повышение темпов локализации производства компании, в том числе за счет использования российских процессоров". Газета со ссылкой на источники уточняет, что аналогичные совещания проводились с представителями американской HP и тайваньской Acer.
"Коммерсант" пишет, что стороны договариваются о поставке 50 тысяч локализованных устройств в этом году. Десять тысяч из них придутся на HP, а оставшуюся часть распределят две другие компании.
"Промышленное производство запланировано на 2023 год. Зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с отечественной микроэлектроникой", — подтвердили данные "Коммерсанта" в Минцифры.
В министерстве добавили, что зарубежные производители также используют процессоры архитектуры ARM, которые производятся и в России.
Уточняется, что в ведомстве вскоре пройдет заседание, где эксперимент обсудят с представителями российских операционных систем, вычислительной техники и розничных сетей.
Aquarius NS M11
14 декабря 2021, 11:40Наука
Показан карманный компьютер, работающий на российской "Авроре"
 
ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках