https://ria.ru/20220118/prorub-1768358186.html
В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение
В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение - РИА Новости, 18.01.2022
В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение
Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:33
2022-01-18T13:33
2022-01-18T13:33
религия
общество
крещенские купания
владимир путин
дмитрий песков
крещение господне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593467982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f285869c5b08cdd28ccd98e102a4ae0.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение.
https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768265377.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593467982_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed40508dba00a7cf4bf740d1e86a0417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, крещенские купания, владимир путин, дмитрий песков, крещение господне
В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение
Пресс-секретарь Песков: если Путин окунется в прорубь на Крещение, то в Подмосковье