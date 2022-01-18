https://ria.ru/20220118/prorub-1768358186.html

В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение

В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение - РИА Новости, 18.01.2022

В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение

Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:33

2022-01-18T13:33

2022-01-18T13:33

религия

общество

крещенские купания

владимир путин

дмитрий песков

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение.

https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768265377.html

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общество, крещенские купания, владимир путин, дмитрий песков, крещение господне