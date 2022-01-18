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Религия
https://ria.ru/20220118/prorub-1768358186.html
В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение
В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение - РИА Новости, 18.01.2022
В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение
Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:33
2022-01-18T13:33
религия
общество
крещенские купания
владимир путин
дмитрий песков
крещение господне
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение.
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общество, крещенские купания, владимир путин, дмитрий песков, крещение господне
13:33 18.01.2022
 
В Кремле рассказали, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение

Пресс-секретарь Песков: если Путин окунется в прорубь на Крещение, то в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодготовка крещенской купели во льду Спортивной гавани во Владивостоке
Подготовка крещенской купели во льду Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Подготовка крещенской купели во льду Спортивной гавани во Владивостоке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если президент России Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если он решит это сделать, то мы сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение.
Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
08:00Религия
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РелигияОбществоКрещенские купанияВладимир ПутинДмитрий ПесковКрещение Господне
 
 
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