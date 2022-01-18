Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/produkty-1768446978.html
Одна фраза про СССР рассорила американцев
Одна фраза про СССР рассорила американцев - РИА Новости, 18.01.2022
Одна фраза про СССР рассорила американцев
Американские пользователи соцсети Twitter поспорили с журналисткой Молли Хэмингуэй, опубликовавшей снимки полупустого продуктового магазина. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:27
2022-01-18T21:16
в мире
соцсети
twitter
сша
ссср
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571424191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e5af0d09bd1939c7b23ae557eb1ea40.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американские пользователи соцсети Twitter поспорили с журналисткой Молли Хэмингуэй, опубликовавшей снимки полупустого продуктового магазина."Чувствую себя как-то по-советски", — прокомментировала она фотографии.Читатели ее блога не одобрили такое высказывание и призвали обратить внимание на современные американские проблемы вместо того, чтобы критиковать СССР или Россию."Тогда почему это происходит в США, можно поинтересоваться?" — написал один из них."Выглядит очень по-американски", — сыронизировал другой."Я бы никогда в жизни не подумал, что это произойдет в США", — задумался пользователь."Когда происходит что-то плохое, но типичное для Америки, нужно обязательно сравнить с Россией", — возмутился читатель."Это Америка. Вы американка. Может, уже осознаем свои проблемы?" — съязвили в комментариях."У жителей СССР было больше еды, чем у современных американцев", — порассуждал читатель.Некоторые также предположили, что журналистка сделала снимок во время перестановки в магазине или завоза новых продуктов. Тем не менее, предпосылки к возникновению кризиса в США действительно существуют: в конце минувшего года аналитики предупреждали об угрозе дефолта в стране. В середине декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга до 31,4 триллиона долларов.
https://ria.ru/20211212/shokolad-1763126242.html
https://ria.ru/20220118/posylki-1768384048.html
https://ria.ru/20220108/velikobritaniya-1761314620.html
сша
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571424191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d14ea266baa7407e5fc294423a4928d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, соцсети, twitter, сша, ссср, джо байден, россия
19:27 18.01.2022 (обновлено: 21:16 18.01.2022)
 
Одна фраза про СССР рассорила американцев

Американских пользователей Twitter возмутила "традиция" винить СССР в проблемах США

© AP Photo / Nati HarnikПрилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Nati Harnik
Прилавок с мясом в супермаркете в Омахе, штат Небраска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американские пользователи соцсети Twitter поспорили с журналисткой Молли Хэмингуэй, опубликовавшей снимки полупустого продуктового магазина.
"Чувствую себя как-то по-советски", — прокомментировала она фотографии.
Мужчина выбирает шоколад в кондитерском отделе в магазине - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря 2021, 08:00
В шоколаде: почему китайцы и американцы скупают российские сладости
Читатели ее блога не одобрили такое высказывание и призвали обратить внимание на современные американские проблемы вместо того, чтобы критиковать СССР или Россию.
"Тогда почему это происходит в США, можно поинтересоваться?" — написал один из них.
"Выглядит очень по-американски", — сыронизировал другой.
"Я бы никогда в жизни не подумал, что это произойдет в США", — задумался пользователь.
"Когда происходит что-то плохое, но типичное для Америки, нужно обязательно сравнить с Россией", — возмутился читатель.
Разорванные коробки от посылок, украденных из проходящих товарных поездов, в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
15:03
Кадры из Калифорнии напомнили американцам фильм-катастрофу
"Это Америка. Вы американка. Может, уже осознаем свои проблемы?" — съязвили в комментариях.
"У жителей СССР было больше еды, чем у современных американцев", — порассуждал читатель.
Некоторые также предположили, что журналистка сделала снимок во время перестановки в магазине или завоза новых продуктов. Тем не менее, предпосылки к возникновению кризиса в США действительно существуют: в конце минувшего года аналитики предупреждали об угрозе дефолта в стране. В середине декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга до 31,4 триллиона долларов.
Мужчина проходит мимо пустых полок в супермаркете в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 08:00
Пустые полки, километровые очереди. Куда приведет Британию свобода
 
В миреСоцсетиTwitterСШАСССРДжо БайденРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках