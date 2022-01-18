https://ria.ru/20220118/produkty-1768446978.html

Одна фраза про СССР рассорила американцев

Одна фраза про СССР рассорила американцев - РИА Новости, 18.01.2022

Одна фраза про СССР рассорила американцев

Американские пользователи соцсети Twitter поспорили с журналисткой Молли Хэмингуэй, опубликовавшей снимки полупустого продуктового магазина. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:27

2022-01-18T19:27

2022-01-18T21:16

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Американские пользователи соцсети Twitter поспорили с журналисткой Молли Хэмингуэй, опубликовавшей снимки полупустого продуктового магазина."Чувствую себя как-то по-советски", — прокомментировала она фотографии.Читатели ее блога не одобрили такое высказывание и призвали обратить внимание на современные американские проблемы вместо того, чтобы критиковать СССР или Россию."Тогда почему это происходит в США, можно поинтересоваться?" — написал один из них."Выглядит очень по-американски", — сыронизировал другой."Я бы никогда в жизни не подумал, что это произойдет в США", — задумался пользователь."Когда происходит что-то плохое, но типичное для Америки, нужно обязательно сравнить с Россией", — возмутился читатель."Это Америка. Вы американка. Может, уже осознаем свои проблемы?" — съязвили в комментариях."У жителей СССР было больше еды, чем у современных американцев", — порассуждал читатель.Некоторые также предположили, что журналистка сделала снимок во время перестановки в магазине или завоза новых продуктов. Тем не менее, предпосылки к возникновению кризиса в США действительно существуют: в конце минувшего года аналитики предупреждали об угрозе дефолта в стране. В середине декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга до 31,4 триллиона долларов.

https://ria.ru/20211212/shokolad-1763126242.html

https://ria.ru/20220118/posylki-1768384048.html

https://ria.ru/20220108/velikobritaniya-1761314620.html

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в мире, соцсети, twitter, сша, ссср, джо байден, россия