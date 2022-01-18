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Полезная привычка по утрам
Диетолог рассказала о полезной привычке по утрам - РИА Новости, 18.01.2022
Полезная привычка по утрам
Выпивать стакан воды каждое утро перед едой – полезная привычка, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Но при этом нужно... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T04:09
2022-01-18T04:09
общество
здоровье - общество
нурия дианова
утро
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Выпивать стакан воды каждое утро перед едой – полезная привычка, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Но при этом нужно учитывать некоторые нюансы, предупредила она в интервью радио Sputnik.Когда человек выпивает воду натощак, перед завтраком, его организм пробуждается, запускаются процессы пищеварения, стимулируется работа желудочно-кишечного тракта, рассказала Дианова. Если это делается регулярно, то в результате нормализуется микрофлора кишечника, кожа становится чище, улучшается настроение, отметила она.Но подобным эффектом обладает не всякая вода. Чтобы привычка стала действительно полезной, необходимо соблюдать одно важное условие, продолжила диетолог."Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения", – сказала она.В случае, если человека беспокоят боли в животе, ему следует употреблять воду теплее комнатной температуры, добавила Дианова.Некоторые люди любят добавлять в стакан воды, выпиваемый натощак, апельсиновый или лимонный сок. Но это можно делать лишь тем, у кого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила диетолог."При наличии заболеваний ЖКТ, обострении, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, могут возникать боли в животе, возможно развитие панкреатита, холецистита", – объяснила Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, нурия дианова, утро
04:09 18.01.2022
 
Диетолог рассказала о полезной привычке по утрам

Диетолог Дианова назвала полезной привычку выпить стакан воды утром перед едой

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина и женщина с похмельем
Мужчина и женщина с похмельем - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Выпивать стакан воды каждое утро перед едой – полезная привычка, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова. Но при этом нужно учитывать некоторые нюансы, предупредила она в интервью радио Sputnik.
Когда человек выпивает воду натощак, перед завтраком, его организм пробуждается, запускаются процессы пищеварения, стимулируется работа желудочно-кишечного тракта, рассказала Дианова. Если это делается регулярно, то в результате нормализуется микрофлора кишечника, кожа становится чище, улучшается настроение, отметила она.
"Запускаются все процессы, желудок будет работать четко по часам, у человека будет хорошее настроение, чистая кожа, хорошая микрофлора. С точки зрения гастроэнтерологии происходит срабатывание одного из базовых рефлексов – желудочно-кишечного, то есть поступление воды натощак стимулирует перистальтику кишечника", – уточнила Дианова.
Но подобным эффектом обладает не всякая вода. Чтобы привычка стала действительно полезной, необходимо соблюдать одно важное условие, продолжила диетолог.
"Вода должна быть комнатной температуры, не холодной, особенно если есть склонность к запорам, а это около 80% городского населения", – сказала она.
В случае, если человека беспокоят боли в животе, ему следует употреблять воду теплее комнатной температуры, добавила Дианова.
Некоторые люди любят добавлять в стакан воды, выпиваемый натощак, апельсиновый или лимонный сок. Но это можно делать лишь тем, у кого нет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), предупредила диетолог.
"При наличии заболеваний ЖКТ, обострении, например, гастрита, такая вода, особенно холодная, может вызывать спазмы, могут возникать боли в животе, возможно развитие панкреатита, холецистита", – объяснила Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.
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