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Синоптик рассказал о погоде в Приморье в Крещенскую ночь
Синоптик рассказал о погоде в Приморье в Крещенскую ночь - РИА Новости, 18.01.2022
Синоптик рассказал о погоде в Приморье в Крещенскую ночь
Сильный ветер и умеренные морозы ожидаются в Приморье в Крещенскую ночь, сейчас в регионе готовят 19 оборудованных купелей. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T02:57
2022-01-18T03:01
общество
приморский край
владивосток
примгидромет
крещение господне
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Сильный ветер и умеренные морозы ожидаются в Приморье в Крещенскую ночь, сейчас в регионе готовят 19 оборудованных купелей.Верующие встречают во вторник сочельник Крещения Господня или Богоявления. Сам праздник приходится на 19 января, но посвященные ему богослужения начинаются накануне вечером, в сочельник. Православные вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан."Во Владивостоке в Крещенскую ночь без существенных осадков, минус 16-18 градусов, северо-западный ветер 9-14 метров в секунду - умеренный до сильного, порывы до 20 метров в секунду - сильный. По краю местами небольшой снег, минус 18-23 градуса, в горных районах до минус 33 градусов, на побережье минус 13-18 градусов", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.По его словам, в районах Приморья на Крещение ожидается умеренный северо-западный ветер 6-11 метров в секунду, на побережье – сильный, до 20 метров в секунду.В Приморье к празднику Крещения готовят 19 оборудованных купелей, в том числе три – во Владивостоке, сообщают краевые власти.Безопасность людей во время крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, бригады скорой помощи, полиция. Главное управление МЧС по Приморскому краю рекомендует окунаться в оборудованных и предназначенных для этого местах.
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общество, приморский край, владивосток, примгидромет, крещение господне
02:57 18.01.2022 (обновлено: 03:01 18.01.2022)
 
Синоптик рассказал о погоде в Приморье в Крещенскую ночь

Сильный ветер и морозы до минус 18 градусов ожидаются во Владивостоке в Крещенскую ночь

© РИА Новости / Геннадий ШишкинКрещение во Владивостоке
Крещение во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Крещение во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Сильный ветер и умеренные морозы ожидаются в Приморье в Крещенскую ночь, сейчас в регионе готовят 19 оборудованных купелей.
Верующие встречают во вторник сочельник Крещения Господня или Богоявления. Сам праздник приходится на 19 января, но посвященные ему богослужения начинаются накануне вечером, в сочельник. Православные вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.
"Во Владивостоке в Крещенскую ночь без существенных осадков, минус 16-18 градусов, северо-западный ветер 9-14 метров в секунду - умеренный до сильного, порывы до 20 метров в секунду - сильный. По краю местами небольшой снег, минус 18-23 градуса, в горных районах до минус 33 градусов, на побережье минус 13-18 градусов", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
По его словам, в районах Приморья на Крещение ожидается умеренный северо-западный ветер 6-11 метров в секунду, на побережье – сильный, до 20 метров в секунду.
В Приморье к празднику Крещения готовят 19 оборудованных купелей, в том числе три – во Владивостоке, сообщают краевые власти.
Безопасность людей во время крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, бригады скорой помощи, полиция. Главное управление МЧС по Приморскому краю рекомендует окунаться в оборудованных и предназначенных для этого местах.
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Вчера, 17:00
 
ОбществоПриморский крайВладивостокПримгидрометКрещение Господне
 
 
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