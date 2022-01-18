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Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента
Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента - РИА Новости, 18.01.2022
Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента
МВД РФ зафиксировало рост преступлений со стороны мигрантов в 2021 году: он составил без малого 6%, хотя годом ранее цифра, наоборот, снижалась, следует из... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:22
2022-01-18T19:22
происшествия
украина
снг
преступления
мигранты
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. МВД РФ зафиксировало рост преступлений со стороны мигрантов в 2021 году: он составил без малого 6%, хотя годом ранее цифра, наоборот, снижалась, следует из статистики ведомства.Абсолютное большинство преступлений, 78,3%, совершили выходцы из стран СНГ (28,5 тысяч преступлений). При этом в статистике за 2021 год изменена методика подсчета: теперь выходцы с Украины не включаются в категорию преступников из стран СНГ.Годом ранее, в 2020 году, иностранцы совершили в России 34,4 тысячи преступлений – на 1,5% меньше, чем в 2019-м. Удельный вес преступлений, совершаемых гражданами стран СНГ, тогда составлял 89,6% (при этом преступления, совершенные украинцами в России, учитывались).
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происшествия, украина, снг, преступления, мигранты, россия
19:22 18.01.2022
 
Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента

Преступность среди мигрантов в России за 2021 год выросла почти на шесть процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. МВД РФ зафиксировало рост преступлений со стороны мигрантов в 2021 году: он составил без малого 6%, хотя годом ранее цифра, наоборот, снижалась, следует из статистики ведомства.
"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 36,4 тысяч преступлений, что на 5,9% больше, чем за январь-декабрь 2020 года", - говорится в сообщении.
Абсолютное большинство преступлений, 78,3%, совершили выходцы из стран СНГ (28,5 тысяч преступлений). При этом в статистике за 2021 год изменена методика подсчета: теперь выходцы с Украины не включаются в категорию преступников из стран СНГ.
Годом ранее, в 2020 году, иностранцы совершили в России 34,4 тысячи преступлений – на 1,5% меньше, чем в 2019-м. Удельный вес преступлений, совершаемых гражданами стран СНГ, тогда составлял 89,6% (при этом преступления, совершенные украинцами в России, учитывались).
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
17:16
Теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности, считает Медведев
 
ПроисшествияУкраинаСНГпреступленияМигрантыРоссия
 
 
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