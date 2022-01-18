https://ria.ru/20220118/prestupnost-1768445652.html
Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента
Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента - РИА Новости, 18.01.2022
Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента
МВД РФ зафиксировало рост преступлений со стороны мигрантов в 2021 году: он составил без малого 6%, хотя годом ранее цифра, наоборот, снижалась, следует из... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:22
2022-01-18T19:22
2022-01-18T19:22
происшествия
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мигранты
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. МВД РФ зафиксировало рост преступлений со стороны мигрантов в 2021 году: он составил без малого 6%, хотя годом ранее цифра, наоборот, снижалась, следует из статистики ведомства.Абсолютное большинство преступлений, 78,3%, совершили выходцы из стран СНГ (28,5 тысяч преступлений). При этом в статистике за 2021 год изменена методика подсчета: теперь выходцы с Украины не включаются в категорию преступников из стран СНГ.Годом ранее, в 2020 году, иностранцы совершили в России 34,4 тысячи преступлений – на 1,5% меньше, чем в 2019-м. Удельный вес преступлений, совершаемых гражданами стран СНГ, тогда составлял 89,6% (при этом преступления, совершенные украинцами в России, учитывались).
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происшествия, украина, снг, преступления, мигранты, россия
Преступность среди мигрантов в России за год выросла на 5,9 процента
Преступность среди мигрантов в России за 2021 год выросла почти на шесть процентов