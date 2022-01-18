https://ria.ru/20220118/preparat-1768405999.html

В Подмосковье увеличат производство препарата для лечения коронавируса

В Подмосковье увеличат производство препарата для лечения коронавируса - РИА Новости, 18.01.2022

В Подмосковье увеличат производство препарата для лечения коронавируса

Подмосковная фармкомпания "Авексима" приняла решение увеличить производство эффективного препарата "Нобазит" против коронавируса и нового "омикрон"-штамма,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:32

2022-01-18T16:32

2022-01-18T17:34

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подмосковная фармкомпания "Авексима" приняла решение увеличить производство эффективного препарата "Нобазит" против коронавируса и нового "омикрон"-штамма, говорится в пресс-релизе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона."В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, компания приняла решение о дополнительном производстве лекарственного препарата против COVID-19 "Нобазит", который в том числе будет использоваться для лечения нового "омикрон"-штамма", - привели слова главы мининвеста Подмосковья Екатерины Зиновьевой в пресс-службе ведомства.Допсоглашение о расширении сотрудничества между компании "Авексима" и Корпорацией развития Московской области подписали в декабре 2021 года. Площадь участка, расположенного на базе индустриального парка "Есипово" увеличат с 20 до 33 гектаров, объем инвестиций - с 3 до 6,5 миллиарда рублей, сказано в сообщении министерства. Расширение выпуска "Нобазита" проходит в рамках инвестпроекта компании по строительству фармацевтического производственно-логистического комплекса."Препарат является перспективным для лечения нового "омикрон"-штамма COVID-19 и доступным средством для предотвращения тяжелых последствий ОРВИ и гриппа", - добавили в пресс-службе мининвеста Московской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/kovid-1768388542.html

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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии