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Религия
https://ria.ru/20220118/pravoslavie-1768435701.html
Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл
Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 18.01.2022
Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что часть православия в мире может уйти в раскол под влиянием внешних сил, и призвал верующих выбрать "путь ко... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:30
2022-01-18T18:30
религия
православие
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
переделкино
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что часть православия в мире может уйти в раскол под влиянием внешних сил, и призвал верующих выбрать "путь ко спасению"."Есть угроза, что часть православия, под влиянием внешних могущественных сил, не имеющих ничего общего с церковью, может быть уязвленной этим грехом (раскола) и уйти от Источника жизни вечной в то место, где есть только обряд, но нет Спасения. Вот почему мы особенно призываем сегодня тех, кто еще раздумывает, с кем быть — с церковью или с расколом. Братья и сестры, это не просто выбор человеческий, это не выбор места проживания, это не выбор, куда пойти — направо или налево. Это путь ко спасению или к гибели, потому что путь, который уводит нас от единой святой соборной и апостольской церкви, лишает нас благодати Божией", - сказал он в проповеди после литургии крещенского сочельника в Александро-Невском скиту близ Переделкино.От Бога отступают и лишаются его благодати не только люди, но и церкви, отметил патриарх. "Мы должны сегодня молиться и о церкви нашей, и о всех церквах православных, потому что через вселенскую православную церковь передается божественная благодать людям, — чтобы никакие расколы, разделения, которые постоянно сеет враг рода человеческого, не превратили ту или иную церковь в нечто лишенное Божественной благодати. &lt;...&gt; История знает много примеров такого отступничества, когда целые христианские общины отступали от веры, искажали истинную веру, вступали в расколы, соединяясь с людьми, не имевшими дар божественной благодати", - подчеркнул он.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская православная церковь (РПЦ) в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.
https://ria.ru/20220110/raskol-1767142673.html
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православие, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), переделкино, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия, религия
18:30 18.01.2022
 
Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: часть православия в мире может уйти в раскол под влиянием внешних сил

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что часть православия в мире может уйти в раскол под влиянием внешних сил, и призвал верующих выбрать "путь ко спасению".
"Есть угроза, что часть православия, под влиянием внешних могущественных сил, не имеющих ничего общего с церковью, может быть уязвленной этим грехом (раскола) и уйти от Источника жизни вечной в то место, где есть только обряд, но нет Спасения. Вот почему мы особенно призываем сегодня тех, кто еще раздумывает, с кем быть — с церковью или с расколом. Братья и сестры, это не просто выбор человеческий, это не выбор места проживания, это не выбор, куда пойти — направо или налево. Это путь ко спасению или к гибели, потому что путь, который уводит нас от единой святой соборной и апостольской церкви, лишает нас благодати Божией", - сказал он в проповеди после литургии крещенского сочельника в Александро-Невском скиту близ Переделкино.
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 12:12Религия
Архиепископ Албанский заявил о новом расколе в православии
От Бога отступают и лишаются его благодати не только люди, но и церкви, отметил патриарх. "Мы должны сегодня молиться и о церкви нашей, и о всех церквах православных, потому что через вселенскую православную церковь передается божественная благодать людям, — чтобы никакие расколы, разделения, которые постоянно сеет враг рода человеческого, не превратили ту или иную церковь в нечто лишенное Божественной благодати. <...> История знает много примеров такого отступничества, когда целые христианские общины отступали от веры, искажали истинную веру, вступали в расколы, соединяясь с людьми, не имевшими дар божественной благодати", - подчеркнул он.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская православная церковь (РПЦ) в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.
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РелигияПравославиеРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ПеределкиноКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)РоссияРелигия
 
 
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