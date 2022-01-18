https://ria.ru/20220118/pravoslavie-1768435701.html

Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл

Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 18.01.2022

Часть мирового православия может уйти в раскол, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что часть православия в мире может уйти в раскол под влиянием внешних сил, и призвал верующих выбрать "путь ко... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:30

2022-01-18T18:30

2022-01-18T18:30

религия

православие

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

переделкино

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что часть православия в мире может уйти в раскол под влиянием внешних сил, и призвал верующих выбрать "путь ко спасению"."Есть угроза, что часть православия, под влиянием внешних могущественных сил, не имеющих ничего общего с церковью, может быть уязвленной этим грехом (раскола) и уйти от Источника жизни вечной в то место, где есть только обряд, но нет Спасения. Вот почему мы особенно призываем сегодня тех, кто еще раздумывает, с кем быть — с церковью или с расколом. Братья и сестры, это не просто выбор человеческий, это не выбор места проживания, это не выбор, куда пойти — направо или налево. Это путь ко спасению или к гибели, потому что путь, который уводит нас от единой святой соборной и апостольской церкви, лишает нас благодати Божией", - сказал он в проповеди после литургии крещенского сочельника в Александро-Невском скиту близ Переделкино.От Бога отступают и лишаются его благодати не только люди, но и церкви, отметил патриарх. "Мы должны сегодня молиться и о церкви нашей, и о всех церквах православных, потому что через вселенскую православную церковь передается божественная благодать людям, — чтобы никакие расколы, разделения, которые постоянно сеет враг рода человеческого, не превратили ту или иную церковь в нечто лишенное Божественной благодати. <...> История знает много примеров такого отступничества, когда целые христианские общины отступали от веры, искажали истинную веру, вступали в расколы, соединяясь с людьми, не имевшими дар божественной благодати", - подчеркнул он.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская православная церковь (РПЦ) в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ также признали первоиерархи Элладской, Александрийской и Кипрской церквей.

https://ria.ru/20220110/raskol-1767142673.html

https://ria.ru/20220116/moshenniki-1768129524.html

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православие, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), переделкино, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), россия, религия