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В Германии назвали факторы, влияющие на политику по "Северному потоку — 2"
В Германии назвали факторы, влияющие на политику по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 18.01.2022
В Германии назвали факторы, влияющие на политику по "Северному потоку — 2"
Министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек заверил, что решение по сертификации трубопровода "Северный поток 2" будет принято профессионально, на основании... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:15
2022-01-18T14:15
в мире
киев
дмитрий песков
нато
еврокомиссия
балтийское море
северный поток — 2
россия
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек заверил, что решение по сертификации трубопровода "Северный поток 2" будет принято профессионально, на основании действующих норм."Логику (политики Берлина – ред.) нужно разделить на три составляющие. Первое: сертификация "Северного потока 2" будет проведена профессионально, в соответствии с европейскими регуляторными нормами, или не будет - это вопрос конкуренции в отношении трубопровода, так называемого анбандлинга, что является условием сертификации. Оно не было выполнено, поэтому процесс (сертификации) приостановлен. Это то, что можно сообщить. Когда он вновь будет запущен, то полученные документы будут внимательно изучены", - заявил Хабек на пресс-конференции.Вторым фактором он назвал газоснабжение Европы и Германии: отметив, что оно идет по различным маршрутам, в том числе "Северный поток", трубопровод "Ямал-Европа", через Украину. "Но страна происхождения всегда Россия, поэтому мы зависим друг от друга в партнерстве: нам нужен газ, русским нужна валюта, чтобы их государство функционировало. Разница в том, что если газ будет идти только через "Северный поток 2", то фокус Запада на Украину станет уже. Или можно также сказать - инфраструктура поставок газа выпадет из политического фокуса. Это политический аспект, который не имеет отношения к сертификации, но его нужно учитывать в такой напряженной ситуации", - заявил Хабек.Наконец, в качестве третьего фактора он озвучил "общее рассуждение о том, что мы принципиально должны выйти из нынешней ситуации, когда сейчас противостояние армий может вылиться в горячий конфликт". "Все дипломатические и экономико-политические меры должны быть направлены на то, чтобы обходиться друг с другом по-партнерски. Я уже говорил, мы на самом деле зависим друг от друга. И этот факт грозит все более оказаться в забытье, в том числе, разумеется, из-за маневров российских войск и игрой с огнем", - добавил министр.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлен немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20220118/gazoprovod-1768349672.html
https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, киев, дмитрий песков, нато, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, россия, роберт хабек
14:15 18.01.2022
 
В Германии назвали факторы, влияющие на политику по "Северному потоку — 2"

Министр экономики Германии Хабек: решение по "Северному потоку — 2" примут профессионально

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек заверил, что решение по сертификации трубопровода "Северный поток 2" будет принято профессионально, на основании действующих норм.
"Логику (политики Берлина – ред.) нужно разделить на три составляющие. Первое: сертификация "Северного потока 2" будет проведена профессионально, в соответствии с европейскими регуляторными нормами, или не будет - это вопрос конкуренции в отношении трубопровода, так называемого анбандлинга, что является условием сертификации. Оно не было выполнено, поэтому процесс (сертификации) приостановлен. Это то, что можно сообщить. Когда он вновь будет запущен, то полученные документы будут внимательно изучены", - заявил Хабек на пресс-конференции.
Вторым фактором он назвал газоснабжение Европы и Германии: отметив, что оно идет по различным маршрутам, в том числе "Северный поток", трубопровод "Ямал-Европа", через Украину. "Но страна происхождения всегда Россия, поэтому мы зависим друг от друга в партнерстве: нам нужен газ, русским нужна валюта, чтобы их государство функционировало. Разница в том, что если газ будет идти только через "Северный поток 2", то фокус Запада на Украину станет уже. Или можно также сказать - инфраструктура поставок газа выпадет из политического фокуса. Это политический аспект, который не имеет отношения к сертификации, но его нужно учитывать в такой напряженной ситуации", - заявил Хабек.
Наконец, в качестве третьего фактора он озвучил "общее рассуждение о том, что мы принципиально должны выйти из нынешней ситуации, когда сейчас противостояние армий может вылиться в горячий конфликт". "Все дипломатические и экономико-политические меры должны быть направлены на то, чтобы обходиться друг с другом по-партнерски. Я уже говорил, мы на самом деле зависим друг от друга. И этот факт грозит все более оказаться в забытье, в том числе, разумеется, из-за маневров российских войск и игрой с огнем", - добавил министр.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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В ФРГ рассказали, зачем ЕС варианты реагирования по "Северному потоку — 2"
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлен немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
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