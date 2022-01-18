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Володин заявил о выполнении 80% поручений из послания президента

Володин заявил о выполнении 80% поручений из послания президента - РИА Новости, 18.01.2022

Володин заявил о выполнении 80% поручений из послания президента

Из 51 пункта послания президента РФ Федеральному собранию 2021 года выполнен 41, это более 80%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:15

2022-01-18T12:15

2022-01-18T12:37

политика

вячеслав володин

госдума рф

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Из 51 пункта послания президента РФ Федеральному собранию 2021 года выполнен 41, это более 80%, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Из 51 пункта плана законодательного обеспечения реализации послания 2021 года выполнен 41. Это немногим более 80%", - сказал Володин на открытии весенней сессии Госдумы.Он отметил, что работа по оставшимся десяти пунктам продолжается – в первом чтении приняты шесть законопроектов, сейчас идет процесс согласования поправок, еще четыре законопроекта в стадии разработки.

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