https://ria.ru/20220118/pomosch-1768462640.html

Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства

Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства - РИА Новости, 18.01.2022

Великобритания поставила Украине легкие противотанковые средства

Вооруженные силы Украины получили от Великобритании партию помощи в виде легких противотанковых средств, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T22:03

2022-01-18T22:03

2022-01-18T22:03

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министерство обороны украины

юрий бутусов

бен уоллес

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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Вооруженные силы Украины получили от Великобритании партию помощи в виде легких противотанковых средств, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны страны.Ранее глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания поставит Украине легкие противотанковые оборонительные вооружения для "самообороны"."В Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании вооруженным силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства", - говорится в сообщении на сайте МО Украины.Замминистра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это укрепит оборонные способности страны, сами же средства будут использованы исключительно в оборонных целях."Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", - приводит слова Петренко сайт Минобороны Украины.Ранее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW.

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html

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в мире, украина, великобритания, министерство обороны украины, юрий бутусов, бен уоллес