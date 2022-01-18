https://ria.ru/20220118/pomosch-1768451112.html
США поставят Украине новую партию военной помощи
США поставят Украине новую партию военной помощи - РИА Новости, 18.01.2022
США поставят Украине новую партию военной помощи
США продолжают оказывать Украине военную помощь, заявила журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепа, предваряя готовящийся визит главы ведомства Энтони... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:59
2022-01-18T19:59
2022-01-18T20:51
в мире
украина
сша
дмитрий песков
государственный департамент сша
нато
энтони блинкен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. США продолжают оказывать Украине военную помощь, заявила журналистам высокопоставленный сотрудник Госдепа, предваряя готовящийся визит главы ведомства Энтони Блинкена в Киев и Берлин."В прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит России вторгнуться в Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами", — сказала представитель американского дипведомства.Как сообщали в начале января американские СМИ, администрация президента Джо Байдена в декабре тайно одобрила выделение дополнительной помощи Киеву в сфере безопасности на сумму 200 миллионов долларов. Такое решение Белый дом принял за несколько недель до переговоров с Москвой по стратегической стабильности. Речь может идти о "радарной системе и некотором морском оборудовании".Российские власти не раз отвергали обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях". Подчеркивалось, что подобные заявления становятся предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220118/vizit-1768296469.html
https://ria.ru/20220118/pomosch-1768293351.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_434213d728e83247084e0ba31c8326b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дмитрий песков, государственный департамент сша, нато, энтони блинкен, россия
19:59 18.01.2022 (обновлено: 20:51 18.01.2022)
США поставят Украине новую партию военной помощи
Госдеп: США поставят Украине новую партию военной помощи для укрепления обороноспособности