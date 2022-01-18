Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html
Карибский кризис 2.0: чего боятся американские военные?
Карибский кризис 2.0: чего боятся американские военные? - РИА Новости, 18.01.2022
Карибский кризис 2.0: чего боятся американские военные?
Американские СМИ по-прежнему полны Украиной. Они попытались притянуть эту тему даже к переговорам России и США в Женеве. Девяносто тысяч… нет, сто тысяч... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:00
2022-01-18T08:09
безопасность
авторы
украина
грузия
сша
нато
министерство обороны сша
латинская америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768260860_372:475:2476:1659_1920x0_80_0_0_9e12f6158b4bb13dea49663418987a02.jpg
Американские СМИ по-прежнему полны Украиной. Они попытались притянуть эту тему даже к переговорам России и США в Женеве. Девяносто тысяч… нет, сто тысяч российских военных на границе с Украиной… нет, уже сто двадцать пять тысяч, потом восемнадцать сценариев отпора России, тридцать тысяч одних курьеров… В общем, гвалт стоит оглушающий.Жителям США усердно внушают, что если военный конфликт с Россией и произойдет, то это случится где-то в небывалой дали. Где-то там, за тысячами километров, за морями и океанами лежит страна Юкрейн, которую никто и на карте-то найти не умеет. Она доблестно сражается с московским тираном, а американцы посылают ей лучи добра и джавелины вперемешку.Кстати, ровно так же подается и возможное противостояние с Китаем. Оно якобы будет происходить в далеком и экзотическом регионе, а к городам США даже и не приблизится. Очередная война где-то там.На самом деле, война вполне может прийти и на территорию Соединенных Штатов. В обороне страны существует большое число уязвимостей. В нормальном демократическом государстве стоило бы это дело широко обсудить — и сейчас для этого самое подходящее время. Но нет, в новостном меню такое блюдо отсутствует. Обсуждают эти уязвимости исключительно американские военные в своих специализированных изданиях. Широкая публика продолжает глотать голливудские байки про то, как доблестные американские морпехи закидают панамками… кого там положено закидывать? Русских, китайцев, иранцев? А, ну конечно, инопланетян.Американские военные тем временем высказывают серьезную озабоченность новейшими русскими изобретениями. Это для нашей светлоликой общественности гиперзвуковое оружие просто "мультики Путина". А вот в Министерстве обороны США их опасаются всерьез, признавая, что против лома нет приема. Или как формулируется это в "Обзоре противоракетной обороны" Минобороны США от 2019 года: "Активная противоракетная оборона &lt;…&gt; сама по себе не поможет США &lt;…&gt; победить в конфликте. Учитывая преимущество потенциального противника с его огромным ассортиментом ракет по сравнению с нашим ограниченным набором средств обороны, США должны…" улучшить, инвестировать, развить и так далее. О том же полгода назад докладывал командующий Северным командованием США Глен Ванхерк, назвавший нашу страну главной угрозой для Белого дома. "Они (в смысле, Россия. — Прим. автора) создали такие возможности, которых еще двадцать лет назад просто не существовало… Это крылатые ракеты, которых не видят радары, и тихие подлодки, которые ничем не хуже наших подлодок".Или возьмем ту же Венесуэлу. Американские журналисты изрядно повеселились, услышав от нашего дипломата Сергея Рябкова, что не исключается использование территорий стран Латинской Америки для осуществления военного давления на США. Однако в декабре 2018 года появление наших бомбардировщиков Ту-160 на Венесуэле у американских военных никакого веселья не вызвало. Причем прилетели самолеты аккурат после провала очередной попытки Белого дома свалить лидера страны Николаса Мадуро.Сотрудники главного аналитического ведомства американского Минобороны — Rand Corporation — пришли тогда к печальному выводу, что Штатам особенно нечем воздействовать на Венесуэлу, если она продолжит свое военно-техническое сотрудничество с Россией. На размещение в Боливарианской республике обычных вооружений можно было бы отреагировать санкциями. Однако эта бедная, но гордая страна и так обложена санкциями по самое не балуйся. А как ответить на размещение там ядерного оружия? Если припаркуется, допустим, российская подлодка с полным боекомплектом? Вы не поверите, но здесь американским властям предлагалось изобразить глубокую озабоченность. И это, собственно, все.Очень болезненным для американских партнеров может стать и возобновление нашего военно-технического сотрудничества с Кубой. Опять-таки американцы не любят об этом говорить: память о Карибском кризисе, похоже, травмировала их на десятилетия. Однако еще два года назад влиятельное британское издание The Spectator предупреждало Штаты об опасности военного союза России, Кубы и Венесуэлы – мол, этим странам в партнерстве "все время удается обыгрывать США на их заднем дворе".В списке озабоченностей американских военных мы не найдем "вмешательства в выборы", анекдотов про Петрова и Боширова и прочего русофобского треша. У оборонных ведомств США есть куда более серьезные поводы для тревоги. Вот буквально только что Rand Corporation порадовала нас отчетом о положении дел в американской ядерной "триаде". Если коротко, там все очень запущено.Все последние двадцать лет, когда Россия спешно перевооружалась и модернизировала свою армию, Соединенные Штаты мирно дрыхли на лаврах "победы" в холодной войне. Как результат, их "минитмены", произведенные более полувека назад, буквально дышат на ладан. Срок их службы давно истек и многократно продлевался. И ракеты, и вся их инфраструктура предельно, безнадежно изношены. Сегодня ремонтники привозят с собой по два-три комплекта оборудования в надежде, что заработает хоть что-то.Эти откровения, кстати, проливают свет на то, почему администрация Байдена так стремительно и безропотно, безо всяких дополнительных условий продлила договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях.Не раз возникали идеи создать новые ракеты на замену давно отслужившим свое минитменам. Сейчас такая программа и впрямь появилась: новые МБР планируется пустить в серию в 2030-2036 годах.Однако модернизации американской оборонки сильно мешает раскол в верхах. Даже по поводу новых МБР были большие споры. Существует влиятельная точка зрения, согласно которой наземные системы запуска ракет вообще не нужны и США вполне могут ограничиться бомбардировщиками и подлодками.Но ведь и там тоже царит сплошной винтаж. Подлодки класса "Огайо" планируется сдавать в утиль и заменять их новыми класса "Коламбия", однако в реальность этот проект воплотится не раньше 2031 года. Бомбардировщик B-52H впервые сошел с конвейера в 1962 году и сегодня, как мягко выражаются аналитики, "демонстрирует эффект возраста". Его младшего брата B-2 тоже планируют менять.Нет, мы не будем уподобляться американским партнерам и называть их страну "Верхней Вольтой с ржавыми ракетами". Это глупо и вульгарно — осыпать оскорблениями сильного противника. Нельзя, однако, не задаться вопросом: а как, собственно, с таким багажом армия США собирается противостоять России и Китаю с их модерновыми армиями и суперсовременными вооружениями?Похоже, некоторое понимание этих реалий на Западе потихоньку настает. Журналисты и эксперты уже предлагают Вашингтону свои версии того, как можно элегантно сдать позиции, не потеряв при этом лицо. Внезапно выясняется, что никто и никогда не собирался принимать Украину и Грузию в НАТО. Та вы шо? Та оно нам надо? Американская внешняя политика сегодня – это одесский привоз во всей красе.В пяти стадиях принятия Штаты быстренько проскочили от отрицания к торгу. Мы вам — отсутствие ракет в Европе, а также Украину и Грузию, но им при этом скажем, что это не всерьез, а понарошку, а вассалам объясним, что это тоже понарошку, но вообще-то нам ни Украина, ни Грузия даром не нужны, берите-берите.Что ж, осталось две стадии. Сначала депрессия — чтение отчетов оборонных ведомств США вполне способно обеспечить ее американцам. Ну а потом — неизбежно — принятие всех условий России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/stsenarii-1768228746.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/1768251028.html
https://ria.ru/20220116/oruzhie-1768098102.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/rakety-1768253524.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/1767896872.html
https://ria.ru/20220115/sovet-1767816331.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/nato-1767847640.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/stoltenberg-1768237199.html
https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html
украина
грузия
сша
латинская америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768260860_154:0:2819:1999_1920x0_80_0_0_5c04ac0828f57ae472caad4d0c7e3f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, авторы, украина, грузия, сша, нато, министерство обороны сша, латинская америка, россия, гиперзвуковое оружие россии
08:00 18.01.2022 (обновлено: 08:09 18.01.2022)
 

Карибский кризис 2.0: чего боятся американские военные?

© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah CampbellСолдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021
Солдаты корпуса морской пехоты США. Август 2021 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Американские СМИ по-прежнему полны Украиной. Они попытались притянуть эту тему даже к переговорам России и США в Женеве. Девяносто тысяч… нет, сто тысяч российских военных на границе с Украиной… нет, уже сто двадцать пять тысяч, потом восемнадцать сценариев отпора России, тридцать тысяч одних курьеров… В общем, гвалт стоит оглушающий.
Жителям США усердно внушают, что если военный конфликт с Россией и произойдет, то это случится где-то в небывалой дали. Где-то там, за тысячами километров, за морями и океанами лежит страна Юкрейн, которую никто и на карте-то найти не умеет. Она доблестно сражается с московским тираном, а американцы посылают ей лучи добра и джавелины вперемешку.
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 15:26Сказано в эфире
Политолог: Россия не шутит – ее "сценарии" станут сюрпризом для США
Кстати, ровно так же подается и возможное противостояние с Китаем. Оно якобы будет происходить в далеком и экзотическом регионе, а к городам США даже и не приблизится. Очередная война где-то там.
На самом деле, война вполне может прийти и на территорию Соединенных Штатов. В обороне страны существует большое число уязвимостей. В нормальном демократическом государстве стоило бы это дело широко обсудить — и сейчас для этого самое подходящее время. Но нет, в новостном меню такое блюдо отсутствует. Обсуждают эти уязвимости исключительно американские военные в своих специализированных изданиях. Широкая публика продолжает глотать голливудские байки про то, как доблестные американские морпехи закидают панамками… кого там положено закидывать? Русских, китайцев, иранцев? А, ну конечно, инопланетян.
Вышел месяц, а туман остался. У проекта гарантий безопасности первая дата - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 17:26На грани
Вышел месяц, а туман остался. У проекта гарантий безопасности первая дата
Американские военные тем временем высказывают серьезную озабоченность новейшими русскими изобретениями. Это для нашей светлоликой общественности гиперзвуковое оружие просто "мультики Путина". А вот в Министерстве обороны США их опасаются всерьез, признавая, что против лома нет приема. Или как формулируется это в "Обзоре противоракетной обороны" Минобороны США от 2019 года: "Активная противоракетная оборона <…> сама по себе не поможет США <…> победить в конфликте. Учитывая преимущество потенциального противника с его огромным ассортиментом ракет по сравнению с нашим ограниченным набором средств обороны, США должны…" улучшить, инвестировать, развить и так далее.
Новейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 14:44
СМИ: Россия вытеснила США с мирового рынка оружия
О том же полгода назад докладывал командующий Северным командованием США Глен Ванхерк, назвавший нашу страну главной угрозой для Белого дома. "Они (в смысле, Россия. — Прим. автора) создали такие возможности, которых еще двадцать лет назад просто не существовало… Это крылатые ракеты, которых не видят радары, и тихие подлодки, которые ничем не хуже наших подлодок".
Или возьмем ту же Венесуэлу. Американские журналисты изрядно повеселились, услышав от нашего дипломата Сергея Рябкова, что не исключается использование территорий стран Латинской Америки для осуществления военного давления на США. Однако в декабре 2018 года появление наших бомбардировщиков Ту-160 на Венесуэле у американских военных никакого веселья не вызвало. Причем прилетели самолеты аккурат после провала очередной попытки Белого дома свалить лидера страны Николаса Мадуро.
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 17:41Сказано в эфире
Военный аналитик: нам необязательно размещать ракеты в Латинской Америке
Сотрудники главного аналитического ведомства американского Минобороны — Rand Corporation — пришли тогда к печальному выводу, что Штатам особенно нечем воздействовать на Венесуэлу, если она продолжит свое военно-техническое сотрудничество с Россией. На размещение в Боливарианской республике обычных вооружений можно было бы отреагировать санкциями. Однако эта бедная, но гордая страна и так обложена санкциями по самое не балуйся. А как ответить на размещение там ядерного оружия? Если припаркуется, допустим, российская подлодка с полным боекомплектом? Вы не поверите, но здесь американским властям предлагалось изобразить глубокую озабоченность. И это, собственно, все.
Очень болезненным для американских партнеров может стать и возобновление нашего военно-технического сотрудничества с Кубой. Опять-таки американцы не любят об этом говорить: память о Карибском кризисе, похоже, травмировала их на десятилетия. Однако еще два года назад влиятельное британское издание The Spectator предупреждало Штаты об опасности военного союза России, Кубы и Венесуэлы – мол, этим странам в партнерстве "все время удается обыгрывать США на их заднем дворе".
США испугались появления России у себя под боком - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 17:42На грани
США испугались появления России у себя под боком
В списке озабоченностей американских военных мы не найдем "вмешательства в выборы", анекдотов про Петрова и Боширова и прочего русофобского треша. У оборонных ведомств США есть куда более серьезные поводы для тревоги. Вот буквально только что Rand Corporation порадовала нас отчетом о положении дел в американской ядерной "триаде". Если коротко, там все очень запущено.
Все последние двадцать лет, когда Россия спешно перевооружалась и модернизировала свою армию, Соединенные Штаты мирно дрыхли на лаврах "победы" в холодной войне. Как результат, их "минитмены", произведенные более полувека назад, буквально дышат на ладан. Срок их службы давно истек и многократно продлевался. И ракеты, и вся их инфраструктура предельно, безнадежно изношены. Сегодня ремонтники привозят с собой по два-три комплекта оборудования в надежде, что заработает хоть что-то.
Пара истребителей F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 08:00
"Уничтожат гарантированно". В Вашингтоне оценили риски войны с Россией
Эти откровения, кстати, проливают свет на то, почему администрация Байдена так стремительно и безропотно, безо всяких дополнительных условий продлила договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях.
Не раз возникали идеи создать новые ракеты на замену давно отслужившим свое минитменам. Сейчас такая программа и впрямь появилась: новые МБР планируется пустить в серию в 2030-2036 годах.
Однако модернизации американской оборонки сильно мешает раскол в верхах. Даже по поводу новых МБР были большие споры. Существует влиятельная точка зрения, согласно которой наземные системы запуска ракет вообще не нужны и США вполне могут ограничиться бомбардировщиками и подлодками.
Солдаты армии США на аэродроме Ансбах в Германии
14 января, 14:37Сказано в эфире
Олейник: Россия не будет смотреть, какие у НАТО "большие глазки и ушки"
Но ведь и там тоже царит сплошной винтаж. Подлодки класса "Огайо" планируется сдавать в утиль и заменять их новыми класса "Коламбия", однако в реальность этот проект воплотится не раньше 2031 года. Бомбардировщик B-52H впервые сошел с конвейера в 1962 году и сегодня, как мягко выражаются аналитики, "демонстрирует эффект возраста". Его младшего брата B-2 тоже планируют менять.
Нет, мы не будем уподобляться американским партнерам и называть их страну "Верхней Вольтой с ржавыми ракетами". Это глупо и вульгарно — осыпать оскорблениями сильного противника. Нельзя, однако, не задаться вопросом: а как, собственно, с таким багажом армия США собирается противостоять России и Китаю с их модерновыми армиями и суперсовременными вооружениями?
Похоже, некоторое понимание этих реалий на Западе потихоньку настает. Журналисты и эксперты уже предлагают Вашингтону свои версии того, как можно элегантно сдать позиции, не потеряв при этом лицо. Внезапно выясняется, что никто и никогда не собирался принимать Украину и Грузию в НАТО. Та вы шо? Та оно нам надо? Американская внешняя политика сегодня – это одесский привоз во всей красе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 16:12В мире
Генсек НАТО прокомментировал требование Путина не расширяться на восток
В пяти стадиях принятия Штаты быстренько проскочили от отрицания к торгу. Мы вам — отсутствие ракет в Европе, а также Украину и Грузию, но им при этом скажем, что это не всерьез, а понарошку, а вассалам объясним, что это тоже понарошку, но вообще-то нам ни Украина, ни Грузия даром не нужны, берите-берите.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча — 2021 (Three swords — 2021) с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 15:09
The Week: Путин разоблачил блеф США в ситуации с Украиной
Что ж, осталось две стадии. Сначала депрессия — чтение отчетов оборонных ведомств США вполне способно обеспечить ее американцам. Ну а потом — неизбежно — принятие всех условий России.
 
БезопасностьАвторыУкраинаГрузияСШАНАТОМинистерство обороны СШАЛатинская АмерикаРоссиягиперзвуковое оружие России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках