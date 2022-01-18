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Нижегородец сбросил жену с четвертого этажа
Нижегородец сбросил жену с четвертого этажа - РИА Новости, 18.01.2022
Нижегородец сбросил жену с четвертого этажа
Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в покушении на убийство жены, которую он сбросил с четвертого этажа, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:42
2022-01-18T12:42
2022-01-18T12:42
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в покушении на убийство жены, которую он сбросил с четвертого этажа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, ночью 17 января в ходе семейной ссоры 54-летний мужчина выбросил с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже дома по улице Надежды Сусловой, свою 23-летнюю гражданскую жену. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние медики оценивают как тяжелое."По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Подозреваемый задержан. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), жилье, россия
Нижегородец сбросил жену с четвертого этажа
В Нижнем Новгороде задержали мужчину, выбросившего жену с четвертого этажа