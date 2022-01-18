https://ria.ru/20220118/pogoda-1768302703.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.01.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:28
2022-01-18T08:28
2022-01-18T08:28
общество
липецкая область
москва
михаил леус
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица будет находиться под влиянием северной холодной периферии циклона, центр которого находится в районе Липецкой области. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт кратковременный снег, местами возможна метель. Минус 3-5 - в Москве, 2-7 градусов мороза в Подмосковье", - рассказал он.По словам синоптика, ветер ожидается северный, достаточно плотный, 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметров ртутного столба, что пока немного ниже нормы.
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общество, липецкая область, москва, михаил леус
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: ветер, снег и не выше минус трех градусов ожидается в Москве во вторник