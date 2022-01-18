https://ria.ru/20220118/pogoda-1768302703.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.01.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:28

2022-01-18T08:28

2022-01-18T08:28

общество

липецкая область

москва

михаил леус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766646060_0:249:2990:1931_1920x0_80_0_0_196f9d07dbb5cefb1d810e7a476b739e.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица будет находиться под влиянием северной холодной периферии циклона, центр которого находится в районе Липецкой области. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт кратковременный снег, местами возможна метель. Минус 3-5 - в Москве, 2-7 градусов мороза в Подмосковье", - рассказал он.По словам синоптика, ветер ожидается северный, достаточно плотный, 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметров ртутного столба, что пока немного ниже нормы.

https://ria.ru/20220117/zima-1768201689.html

липецкая область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, липецкая область, москва, михаил леус