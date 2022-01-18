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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.01.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:28
2022-01-18T08:28
общество
липецкая область
москва
михаил леус
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица будет находиться под влиянием северной холодной периферии циклона, центр которого находится в районе Липецкой области. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт кратковременный снег, местами возможна метель. Минус 3-5 - в Москве, 2-7 градусов мороза в Подмосковье", - рассказал он.По словам синоптика, ветер ожидается северный, достаточно плотный, 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметров ртутного столба, что пока немного ниже нормы.
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общество, липецкая область, москва, михаил леус
08:28 18.01.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: ветер, снег и не выше минус трех градусов ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Снегопад в Москве
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порывистый ветер, снег и температура не выше минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, возможна метель, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица будет находиться под влиянием северной холодной периферии циклона, центр которого находится в районе Липецкой области. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт кратковременный снег, местами возможна метель. Минус 3-5 - в Москве, 2-7 градусов мороза в Подмосковье", - рассказал он.
По словам синоптика, ветер ожидается северный, достаточно плотный, 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 744 миллиметров ртутного столба, что пока немного ниже нормы.
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ОбществоЛипецкая областьМоскваМихаил Леус
 
 
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