https://ria.ru/20220118/podorozhanie-1768334728.html

В Ассоциации кондитеров прокомментировали сообщения о подорожании продукции

В Ассоциации кондитеров прокомментировали сообщения о подорожании продукции - РИА Новости, 18.01.2022

В Ассоциации кондитеров прокомментировали сообщения о подорожании продукции

Цены на кондитерском рынке России в текущем году будут демонстрировать умеренную динамику, в том числе за счет увеличения предложения продукции российскими... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:57

2022-01-18T11:57

2022-01-18T11:57

общество

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Цены на кондитерском рынке России в текущем году будут демонстрировать умеренную динамику, в том числе за счет увеличения предложения продукции российскими производителями, заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин."В целом в текущем году ожидается умеренная ценовая динамика на кондитерском рынке, без резких колебаний. Этому в том числе будет способствовать увеличение предложения продукции российскими производителями", - сказал Лашманкин.Лашманкин напомнил, что за последние два года вырос в цене сахар, прочие виды сырья - какао-продукты, мука, тропические масла и так далее, подорожали упаковка, логистика и другие составляющие себестоимости. В свою очередь производители, продолжил он, взяли на себя большую часть этой нагрузки, стараясь по максимуму сдерживать цены для потребителей, чтобы продукция оставалась доступной широким слоям населения.По данным "Асконда", в прошлом году средний рост цен по всему ассортименту был на уровне общей инфляции, а на более значительный процент цены были увеличены лишь на отдельные продукты и в очень индивидуальных случаях: например, в случаях с сезонными товарами или при выводе новинки на рынок продаже товара по сниженным ценам - фактически в режиме промо-акции, после завершения которой он уже реализуется по его реальной рыночной стоимости.

https://ria.ru/20220118/tseny-1768300463.html

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общество, россия