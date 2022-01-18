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В Ассоциации кондитеров прокомментировали сообщения о подорожании продукции
В Ассоциации кондитеров прокомментировали сообщения о подорожании продукции - РИА Новости, 18.01.2022
В Ассоциации кондитеров прокомментировали сообщения о подорожании продукции
Цены на кондитерском рынке России в текущем году будут демонстрировать умеренную динамику, в том числе за счет увеличения предложения продукции российскими... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:57
2022-01-18T11:57
общество
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Цены на кондитерском рынке России в текущем году будут демонстрировать умеренную динамику, в том числе за счет увеличения предложения продукции российскими производителями, заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин."В целом в текущем году ожидается умеренная ценовая динамика на кондитерском рынке, без резких колебаний. Этому в том числе будет способствовать увеличение предложения продукции российскими производителями", - сказал Лашманкин.Лашманкин напомнил, что за последние два года вырос в цене сахар, прочие виды сырья - какао-продукты, мука, тропические масла и так далее, подорожали упаковка, логистика и другие составляющие себестоимости. В свою очередь производители, продолжил он, взяли на себя большую часть этой нагрузки, стараясь по максимуму сдерживать цены для потребителей, чтобы продукция оставалась доступной широким слоям населения.По данным "Асконда", в прошлом году средний рост цен по всему ассортименту был на уровне общей инфляции, а на более значительный процент цены были увеличены лишь на отдельные продукты и в очень индивидуальных случаях: например, в случаях с сезонными товарами или при выводе новинки на рынок продаже товара по сниженным ценам - фактически в режиме промо-акции, после завершения которой он уже реализуется по его реальной рыночной стоимости.
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общество, россия
11:57 18.01.2022
 
В Ассоциации кондитеров прокомментировали сообщения о подорожании продукции

Топ-менеджер "Асконда" Лашманкин: кондитеры не ожидают резкого роста цен на продукцию

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРаботницы на упаковке продукции кондитерской фабрики
Работницы на упаковке продукции кондитерской фабрики - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работницы на упаковке продукции кондитерской фабрики. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Цены на кондитерском рынке России в текущем году будут демонстрировать умеренную динамику, в том числе за счет увеличения предложения продукции российскими производителями, заявил журналистам исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин.
"В целом в текущем году ожидается умеренная ценовая динамика на кондитерском рынке, без резких колебаний. Этому в том числе будет способствовать увеличение предложения продукции российскими производителями", - сказал Лашманкин.
"Небольшое повышение цен на кондитерском рынке в начале года связано с ростом цен на ключевые ингредиенты. При этом, несмотря на значительный рост производственных затрат, предприятия отрасли сделали все, чтобы не повышать цены в преддверии новогодних праздников, когда наша продукция пользуется повышенным спросом", - добавил он.
Лашманкин напомнил, что за последние два года вырос в цене сахар, прочие виды сырья - какао-продукты, мука, тропические масла и так далее, подорожали упаковка, логистика и другие составляющие себестоимости. В свою очередь производители, продолжил он, взяли на себя большую часть этой нагрузки, стараясь по максимуму сдерживать цены для потребителей, чтобы продукция оставалась доступной широким слоям населения.
По данным "Асконда", в прошлом году средний рост цен по всему ассортименту был на уровне общей инфляции, а на более значительный процент цены были увеличены лишь на отдельные продукты и в очень индивидуальных случаях: например, в случаях с сезонными товарами или при выводе новинки на рынок продаже товара по сниженным ценам - фактически в режиме промо-акции, после завершения которой он уже реализуется по его реальной рыночной стоимости.
Работа кондитерской фабрики - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
08:07
Минсельхоз прокомментировал сообщения о подорожании кондитерских изделий
 
ОбществоРоссия
 
 
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