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В Молдавии попросили "Газпром" отложить авансовый платеж
В Молдавии попросили "Газпром" отложить авансовый платеж - РИА Новости, 19.01.2022
В Молдавии попросили "Газпром" отложить авансовый платеж
Кишинев просит Москву отложить авансовый платеж за газ, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-18T17:36
2022-01-19T00:05
экономика
в мире
природный газ
молдавия
газпром
сергей куприянов
молдовагаз
жкх
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КИШИНЕВ, 18 янв — РИА Новости. Кишинев просит Москву отложить авансовый платеж за газ, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.В свою очередь, глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил изданию Ziarul de Garda, что компания уже погасила 23 миллиона долларов из 63 и планирует к четвергу перечислить еще 15 миллионов долларов."Мы будем должны еще 25 миллионов долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но, исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января", — добавил руководитель компании.Он подтвердил, что Молдавия просит "Газпром" отложить срок погашения платежа до конца месяца, так как "все банки отказались предоставить нам кредит"."Мы будем расплачиваться каждый день, выплатим все, но чуть позже, тем более что мы ждем пересмотра тарифа", — заключил Чебан.Как заявлял вице-премьер Андрей Спыну, республика столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была на уровне 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. С 1 февраля тариф может снова увеличиться.В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов."Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Для того чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.
https://ria.ru/20220110/gaz-1767151735.html
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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, жкх, россия, наталья гаврилица
17:36 18.01.2022 (обновлено: 00:05 19.01.2022)
 
В Молдавии попросили "Газпром" отложить авансовый платеж

Молдавия попросила "Газпром" отложить авансовый платеж до пересмотра тарифа на топливо

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 18 янв — РИА Новости. Кишинев просит Москву отложить авансовый платеж за газ, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.
"Мы продолжаем переговоры с "Газпромом" о том, чтобы отложить авансовый платеж до тех пор, пока не будет пересмотрен тариф. Мы не знаем, каким будет ответ "Газпрома", поэтому мы рассматриваем различные меры по укреплению энергетической безопасности страны", — сообщила глава правительства на брифинге.
В свою очередь, глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил изданию Ziarul de Garda, что компания уже погасила 23 миллиона долларов из 63 и планирует к четвергу перечислить еще 15 миллионов долларов.
"Мы будем должны еще 25 миллионов долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но, исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января", — добавил руководитель компании.
Он подтвердил, что Молдавия просит "Газпром" отложить срок погашения платежа до конца месяца, так как "все банки отказались предоставить нам кредит".
"Мы будем расплачиваться каждый день, выплатим все, но чуть позже, тем более что мы ждем пересмотра тарифа", — заключил Чебан.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 12:59
В Молдавии назвали цену, по которой будут закупать газ у "Газпрома"
Как заявлял вице-премьер Андрей Спыну, республика столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была на уровне 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. С 1 февраля тариф может снова увеличиться.
В конце октября власти республики ввели режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы обновляли исторические рекорды. По словам Спыну, контракт помог Кишиневу сэкономить 335 миллионов долларов.
"Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
В конце ноября у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Для того чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем кризис неплатежей может повториться.
Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 23:56
В Молдавии газ может подорожать на 30 процентов, сообщил вице-премьер
 
ЭкономикаВ миреПриродный газМолдавияГазпромСергей КуприяновМолдовагазЖКХРоссияНаталья Гаврилица
 
 
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