https://ria.ru/20220118/pismo-1768396381.html

СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии

СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии - РИА Новости, 18.01.2022

СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии

Союз журналистов России вручил главе МИД ФРГ Анналене Бербок письмо, где говорится об опасности политизированного подхода к работе российских журналистов в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:53

2022-01-18T15:53

2022-01-18T16:57

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Союз журналистов России вручил главе МИД ФРГ Анналене Бербок письмо, где говорится об опасности политизированного подхода к работе российских журналистов в Германии."Хотели бы обратить ваше внимание <...> на опасность именно политизации вопроса запрета деятельности наших коллег на территории Германии. Мы от имени Союза журналистов России <...> подготовили официальное обращение <...> Надеемся, что вы внимательно его рассмотрите, и надеемся, что оно не сильно утяжелит вашу папку документов, с которой вы приехали в Москву", — сказал представитель Союза.Как заявил накануне глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с Бербок, у России есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE. Он выразил надежду, что Берлин примет меры, чтобы не допустить такой дискриминации. Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована, подчеркнул российский министр.Ранее RT cсообщил о запуске нового круглосуточного новостного канала на немецком языке — RT DE. Его новостные студии находятся в Москве и Берлине. Он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди медиаресурсов в Германии. Например, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и других известных немецких СМИ.Посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва "непременно" отреагирует на эти действия. В МИД подчеркивали, что российская сторона будет вынуждена пойти на ответные шаги.Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH.

https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html

https://ria.ru/20211228/rt-1765841130.html

https://ria.ru/20211222/rt-1764981876.html

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