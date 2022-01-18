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СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии
СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии - РИА Новости, 18.01.2022
СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии
Союз журналистов России вручил главе МИД ФРГ Анналене Бербок письмо, где говорится об опасности политизированного подхода к работе российских журналистов в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:53
2022-01-18T16:57
в мире
берлин (город)
москва
маргарита симоньян
мид германии
youtube
сергей лавров
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Союз журналистов России вручил главе МИД ФРГ Анналене Бербок письмо, где говорится об опасности политизированного подхода к работе российских журналистов в Германии."Хотели бы обратить ваше внимание &lt;...&gt; на опасность именно политизации вопроса запрета деятельности наших коллег на территории Германии. Мы от имени Союза журналистов России &lt;...&gt; подготовили официальное обращение &lt;...&gt; Надеемся, что вы внимательно его рассмотрите, и надеемся, что оно не сильно утяжелит вашу папку документов, с которой вы приехали в Москву", — сказал представитель Союза.Как заявил накануне глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с Бербок, у России есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE. Он выразил надежду, что Берлин примет меры, чтобы не допустить такой дискриминации. Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована, подчеркнул российский министр.Ранее RT cсообщил о запуске нового круглосуточного новостного канала на немецком языке — RT DE. Его новостные студии находятся в Москве и Берлине. Он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди медиаресурсов в Германии. Например, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и других известных немецких СМИ.Посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва "непременно" отреагирует на эти действия. В МИД подчеркивали, что российская сторона будет вынуждена пойти на ответные шаги.Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH.
https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html
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в мире, берлин (город), москва, маргарита симоньян, мид германии, youtube, сергей лавров, сергей нечаев (дипломат), телеканал rt, россия, анналена бербок
15:53 18.01.2022 (обновлено: 16:57 18.01.2022)
 
СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии

СЖР передал главе МИД Германии Бербок письмо по защите прав российских журналистов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Союз журналистов России вручил главе МИД ФРГ Анналене Бербок письмо, где говорится об опасности политизированного подхода к работе российских журналистов в Германии.
"Хотели бы обратить ваше внимание <...> на опасность именно политизации вопроса запрета деятельности наших коллег на территории Германии. Мы от имени Союза журналистов России <...> подготовили официальное обращение <...> Надеемся, что вы внимательно его рассмотрите, и надеемся, что оно не сильно утяжелит вашу папку документов, с которой вы приехали в Москву", — сказал представитель Союза.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
23 декабря 2021, 09:01Медиавойны
МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой
Как заявил накануне глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с Бербок, у России есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE. Он выразил надежду, что Берлин примет меры, чтобы не допустить такой дискриминации. Москва не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в России, но может быть вынуждена это сделать, если ситуация с RT в Германии не будет урегулирована, подчеркнул российский министр.
Ранее RT cсообщил о запуске нового круглосуточного новостного канала на немецком языке — RT DE. Его новостные студии находятся в Москве и Берлине. Он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества".
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 15:09Медиавойны
Лицензию RT DE выдали в Сербии на законных основаниях, заявил регулятор
При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди медиаресурсов в Германии. Например, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и других известных немецких СМИ.
Посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва "непременно" отреагирует на эти действия. В МИД подчеркивали, что российская сторона будет вынуждена пойти на ответные шаги.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе управления СМИ Берлина-Бранденбурга (MABB), 17 декабря 2021 года медиарегулятор инициировал судебное разбирательство против RT DE Productions GmbH.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 19:31
В Кремле прокомментировали снятие с вещания в Германии RT DE
 
В миреБерлин (город)МоскваМаргарита СимоньянМИД ГерманииYouTubeСергей ЛавровСергей Нечаев (дипломат)Телеканал RTРоссияАнналена Бербок
 
 
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