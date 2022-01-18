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В Германии оценили действия Бербок на переговорах с Лавровым
В Германии оценили действия Бербок на переговорах с Лавровым - РИА Новости, 18.01.2022
В Германии оценили действия Бербок на переговорах с Лавровым
Глава Германо-Российского форума, бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Плацек назвал встречу министров иностранных дел России и Германии Сергея... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:52
2022-01-18T20:52
в мире
франция
москва
нато
сергей лавров
россия
анналена бербок
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БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости. Глава Германо-Российского форума, бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Плацек назвал встречу министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок "хорошей": разговор был серьезный, найдены пункты для дальнейшего развития."Это был, безусловно, сложный визит, очень насыщенный с медийной точки зрения, можно сказать, перегруженный для госпожи Бербок. У меня сложилось впечатление, что оба (министра) нашли уровень, я имею в виду, там немного соприкоснулись миры. Сергей Лавров "пережил" несколько немецких министров иностранных дел, для госпожи Бербок это был первый визит туда. Было чувство, что разговор состоялся серьезный, что были найдены пункты, с которых можно заложить дальнейшее развитие, прежде всего… что нормандский формат должен быть вновь наполнен жизнью. Я очень внимательно слушал госпожу Бербок, как она сказала, что российские потребности в безопасности должны быть услышаны и должны пройти серьезные дебаты... В итоге… это была хорошая встреча", - заявил Плацек в прямом эфире телеканала N24.По словам главы Германо-Российского форума, вопрос о продолжении работы в нормандском формате по украинскому урегулированию был поднят на переговорах министров, "и обе стороны, хотя господин Лавров и более осторожно, заявили, что хотят вновь возобновить это". Плацек считает, что если участникам нормандской четверки, которая включает ФРГ, Францию, Россию и Украину, удалось бы "найти решение, которое имело бы будущее, и регулирование, которое будет удержано" для Донбасса, то это стало бы "большой победой для всей европейской безопасности, от Франции до Урала".Ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В заявлении для прессы перед началом встречи Бербок заявила, что намерена обсудить в том числе темы, которые "бросают тень" на отношения между странами. Лавров сказал, что хотел бы видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, в Москве нацелены "на преодоление накопившихся проблем". Одной из основных тем на переговорах стало урегулирование на Украине и предложенный Россией проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Это была первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года. Немецкие СМИ по итогам переговоров подчеркивали, что переговоры продолжались дольше запланированного.На пресс-конференции по итогам встречи Лавров назвал прошедшие переговоры весьма полезными, по его словам, дискуссия показала, что несмотря на противоречия, Москва и Берлин могут двигаться вперед в развитии отношений. В Берлине готовы вести серьёзный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила журналистам, в свою очередь, Анналена Бербок. Она подчеркнула, что Берлин и Москва продолжат обсуждение вопроса того, как вернуться за стол переговоров в рамках нормандского формата.
https://ria.ru/20220118/peregovory-1768445793.html
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в мире, франция, москва, нато, сергей лавров, россия, анналена бербок
20:52 18.01.2022
 
В Германии оценили действия Бербок на переговорах с Лавровым

Глава Германо-Российского форума Плацек назвал встречу Лаврова и Бербок сложной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров
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БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости. Глава Германо-Российского форума, бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Плацек назвал встречу министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок "хорошей": разговор был серьезный, найдены пункты для дальнейшего развития.
"Это был, безусловно, сложный визит, очень насыщенный с медийной точки зрения, можно сказать, перегруженный для госпожи Бербок. У меня сложилось впечатление, что оба (министра) нашли уровень, я имею в виду, там немного соприкоснулись миры. Сергей Лавров "пережил" несколько немецких министров иностранных дел, для госпожи Бербок это был первый визит туда. Было чувство, что разговор состоялся серьезный, что были найдены пункты, с которых можно заложить дальнейшее развитие, прежде всего… что нормандский формат должен быть вновь наполнен жизнью. Я очень внимательно слушал госпожу Бербок, как она сказала, что российские потребности в безопасности должны быть услышаны и должны пройти серьезные дебаты... В итоге… это была хорошая встреча", - заявил Плацек в прямом эфире телеканала N24.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
19:22
Генсек НАТО отреагировал на переговоры глав МИД России и Германии
По словам главы Германо-Российского форума, вопрос о продолжении работы в нормандском формате по украинскому урегулированию был поднят на переговорах министров, "и обе стороны, хотя господин Лавров и более осторожно, заявили, что хотят вновь возобновить это". Плацек считает, что если участникам нормандской четверки, которая включает ФРГ, Францию, Россию и Украину, удалось бы "найти решение, которое имело бы будущее, и регулирование, которое будет удержано" для Донбасса, то это стало бы "большой победой для всей европейской безопасности, от Франции до Урала".
Ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В заявлении для прессы перед началом встречи Бербок заявила, что намерена обсудить в том числе темы, которые "бросают тень" на отношения между странами. Лавров сказал, что хотел бы видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, в Москве нацелены "на преодоление накопившихся проблем". Одной из основных тем на переговорах стало урегулирование на Украине и предложенный Россией проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Это была первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года. Немецкие СМИ по итогам переговоров подчеркивали, что переговоры продолжались дольше запланированного.
На пресс-конференции по итогам встречи Лавров назвал прошедшие переговоры весьма полезными, по его словам, дискуссия показала, что несмотря на противоречия, Москва и Берлин могут двигаться вперед в развитии отношений. В Берлине готовы вести серьёзный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила журналистам, в свою очередь, Анналена Бербок. Она подчеркнула, что Берлин и Москва продолжат обсуждение вопроса того, как вернуться за стол переговоров в рамках нормандского формата.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
16:12
Бербок напомнила о страданиях, которые Германия принесла народам СССР
 
В миреФранцияМоскваНАТОСергей ЛавровРоссияАнналена Бербок
 
 
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