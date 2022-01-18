https://ria.ru/20220118/peregovory-1768456077.html

В Германии оценили действия Бербок на переговорах с Лавровым

В Германии оценили действия Бербок на переговорах с Лавровым - РИА Новости, 18.01.2022

В Германии оценили действия Бербок на переговорах с Лавровым

Глава Германо-Российского форума, бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Плацек назвал встречу министров иностранных дел России и Германии Сергея... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:52

2022-01-18T20:52

2022-01-18T20:52

в мире

франция

москва

нато

сергей лавров

россия

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768429110_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_fc2c0fdcbd1ccbc068274aa721a53077.jpg

БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости. Глава Германо-Российского форума, бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Плацек назвал встречу министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок "хорошей": разговор был серьезный, найдены пункты для дальнейшего развития."Это был, безусловно, сложный визит, очень насыщенный с медийной точки зрения, можно сказать, перегруженный для госпожи Бербок. У меня сложилось впечатление, что оба (министра) нашли уровень, я имею в виду, там немного соприкоснулись миры. Сергей Лавров "пережил" несколько немецких министров иностранных дел, для госпожи Бербок это был первый визит туда. Было чувство, что разговор состоялся серьезный, что были найдены пункты, с которых можно заложить дальнейшее развитие, прежде всего… что нормандский формат должен быть вновь наполнен жизнью. Я очень внимательно слушал госпожу Бербок, как она сказала, что российские потребности в безопасности должны быть услышаны и должны пройти серьезные дебаты... В итоге… это была хорошая встреча", - заявил Плацек в прямом эфире телеканала N24.По словам главы Германо-Российского форума, вопрос о продолжении работы в нормандском формате по украинскому урегулированию был поднят на переговорах министров, "и обе стороны, хотя господин Лавров и более осторожно, заявили, что хотят вновь возобновить это". Плацек считает, что если участникам нормандской четверки, которая включает ФРГ, Францию, Россию и Украину, удалось бы "найти решение, которое имело бы будущее, и регулирование, которое будет удержано" для Донбасса, то это стало бы "большой победой для всей европейской безопасности, от Франции до Урала".Ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В заявлении для прессы перед началом встречи Бербок заявила, что намерена обсудить в том числе темы, которые "бросают тень" на отношения между странами. Лавров сказал, что хотел бы видеть более конструктивное состояние российско-германских отношений, в Москве нацелены "на преодоление накопившихся проблем". Одной из основных тем на переговорах стало урегулирование на Украине и предложенный Россией проект соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Это была первая личная встреча министров иностранных дел России и ФРГ после формирования нового правительства Германии в конце прошлого года. Немецкие СМИ по итогам переговоров подчеркивали, что переговоры продолжались дольше запланированного.На пресс-конференции по итогам встречи Лавров назвал прошедшие переговоры весьма полезными, по его словам, дискуссия показала, что несмотря на противоречия, Москва и Берлин могут двигаться вперед в развитии отношений. В Берлине готовы вести серьёзный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила журналистам, в свою очередь, Анналена Бербок. Она подчеркнула, что Берлин и Москва продолжат обсуждение вопроса того, как вернуться за стол переговоров в рамках нормандского формата.

https://ria.ru/20220118/peregovory-1768445793.html

https://ria.ru/20220118/sssr-1768401281.html

франция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, москва, нато, сергей лавров, россия, анналена бербок