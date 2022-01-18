https://ria.ru/20220118/peregovory-1768453565.html

Захарова раскрыла детали переговоров глав МИД России и Германии

Захарова раскрыла детали переговоров глав МИД России и Германии - РИА Новости, 18.01.2022

Захарова раскрыла детали переговоров глав МИД России и Германии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе переговоров в Москве пункт за пунктом прошлись по минским договоренностям,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T20:28

2022-01-18T20:28

2022-01-18T20:28

в мире

киев

германия

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нато

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе переговоров в Москве пункт за пунктом прошлись по минским договоренностям, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Лавров и Бербок во вторник провели переговоры в Москве. После них глава МИД РФ отметил, что Россия надеется, что Германия и Франция заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания по минским соглашениям."Безусловно, прошлись по международной тематике. Это вопрос переговоров вокруг гарантий безопасности, это, безусловно, и неприемлемость для нас действий НАТО, расширение (альянса) и вообще риторика, которая оттуда исходит. Это и Украина. Буквально, могу сказать, что пункт за пунктом прошлись по минским договоренностям", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям, например проект закона о переходном периоде.При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу "нормандского" формата, однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20220118/sssr-1768401281.html

https://ria.ru/20220118/lavrov-1768386690.html

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в мире, киев, германия, франция, владимир зеленский, нато, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок