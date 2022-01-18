Захарова раскрыла детали переговоров глав МИД России и Германии
Захарова: Лавров и Бербок на переговорах пункт за пунктом прошлись по минским соглашениям
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе переговоров в Москве пункт за пунктом прошлись по минским договоренностям, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лавров и Бербок во вторник провели переговоры в Москве. После них глава МИД РФ отметил, что Россия надеется, что Германия и Франция заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания по минским соглашениям.
"Безусловно, прошлись по международной тематике. Это вопрос переговоров вокруг гарантий безопасности, это, безусловно, и неприемлемость для нас действий НАТО, расширение (альянса) и вообще риторика, которая оттуда исходит. Это и Украина. Буквально, могу сказать, что пункт за пунктом прошлись по минским договоренностям", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям, например проект закона о переходном периоде.
При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу "нормандского" формата, однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.