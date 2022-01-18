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Лавров и Блинкен провели разговор по инициативе США, заявили в МИД
Лавров и Блинкен провели разговор по инициативе США, заявили в МИД - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров и Блинкен провели разговор по инициативе США, заявили в МИД
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об императивности скорейшего предоставления Вашингтоном... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:37
2022-01-18T19:10
россия
в мире
украина
сша
вена
европа
женева (город)
нато
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об императивности скорейшего предоставления Вашингтоном комментариев "на бумаге" на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщили в российском дипведомстве.Разговор во вторник состоялся по инициативе американской стороны. Стороны продолжили обмен мнениями с учетом итогов переговоров межведомственных делегаций России и США в Женеве, а также дискуссий по линии НАТО в Брюсселе и в ОБСЕ в Вене."Лавров вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа неделимости безопасности. С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном "на бумаге" конкретных постатейных комментариев упомянутых документов", - подчеркнули в МИД РФ."Лавров и Блинкен обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html
https://ria.ru/20220118/truboprovod-1768412687.html
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россия, в мире, украина, сша, вена, европа, женева (город), нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен
18:37 18.01.2022 (обновлено: 19:10 18.01.2022)
 
Лавров и Блинкен провели разговор по инициативе США, заявили в МИД

МИД: Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе американской стороны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об императивности скорейшего предоставления Вашингтоном комментариев "на бумаге" на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщили в российском дипведомстве.
Разговор во вторник состоялся по инициативе американской стороны. Стороны продолжили обмен мнениями с учетом итогов переговоров межведомственных делегаций России и США в Женеве, а также дискуссий по линии НАТО в Брюсселе и в ОБСЕ в Вене.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
Вчера, 18:55
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
"Лавров вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа неделимости безопасности. С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном "на бумаге" конкретных постатейных комментариев упомянутых документов", - подчеркнули в МИД РФ.
"Лавров и Блинкен обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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РоссияВ миреУкраинаСШАВенаЕвропаЖенева (город)НАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСовет Россия-НАТООБСЕЭнтони Блинкен
 
 
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