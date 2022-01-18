18:37 18.01.2022 (обновлено: 19:10 18.01.2022)
Лавров и Блинкен провели разговор по инициативе США, заявили в МИД
МИД: Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе американской стороны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об императивности скорейшего предоставления Вашингтоном комментариев "на бумаге" на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщили в российском дипведомстве.
"Лавров вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа неделимости безопасности. С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном "на бумаге" конкретных постатейных комментариев упомянутых документов", - подчеркнули в МИД РФ.
"Лавров и Блинкен обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора.
Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.