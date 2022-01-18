https://ria.ru/20220118/peregovory-1768437506.html

Лавров и Блинкен провели разговор по инициативе США, заявили в МИД

Лавров и Блинкен провели разговор по инициативе США, заявили в МИД - РИА Новости, 18.01.2022

Лавров и Блинкен провели разговор по инициативе США, заявили в МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об императивности скорейшего предоставления Вашингтоном... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:37

2022-01-18T18:37

2022-01-18T19:10

россия

в мире

украина

сша

вена

европа

женева (город)

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761835059_0:0:3154:1775_1920x0_80_0_0_c6adbfe22431d98cff6d1a3eeb2d4260.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил об императивности скорейшего предоставления Вашингтоном комментариев "на бумаге" на предложения Москвы по гарантиям безопасности, сообщили в российском дипведомстве.Разговор во вторник состоялся по инициативе американской стороны. Стороны продолжили обмен мнениями с учетом итогов переговоров межведомственных делегаций России и США в Женеве, а также дискуссий по линии НАТО в Брюсселе и в ОБСЕ в Вене."Лавров вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа неделимости безопасности. С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном "на бумаге" конкретных постатейных комментариев упомянутых документов", - подчеркнули в МИД РФ."Лавров и Блинкен обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html

https://ria.ru/20220118/truboprovod-1768412687.html

россия

украина

сша

вена

европа

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, сша, вена, европа, женева (город), нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен