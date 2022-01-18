https://ria.ru/20220118/peregovory-1768418236.html

Лавров и Блинкен поговорили по телефону

Лавров и Блинкен поговорили по телефону - РИА Новости, 18.01.2022

Лавров и Блинкен поговорили по телефону

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого главы дипведомств... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:24

2022-01-18T17:24

2022-01-18T18:10

сергей лавров

энтони блинкен

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили итоги прошедшего раунда диалога США и РФ по стратегической стабильности, а также заседания Совета Россия-НАТО, заявил госдепартамент."Министры обсудили состоявшийся 10 января Диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия-НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины", - сказано в распространенном заявлении американского дипведомства.Отвечая на просьбу подтвердить факт разговора, в МИД РФ сказали "да", но каких-либо деталей не привели.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

https://ria.ru/20220118/blinken-1768348507.html

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сергей лавров, энтони блинкен, в мире, сша, нато, россия