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https://ria.ru/20220118/peregovory-1768418236.html
Лавров и Блинкен поговорили по телефону
Лавров и Блинкен поговорили по телефону - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров и Блинкен поговорили по телефону
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого главы дипведомств... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:24
2022-01-18T18:10
сергей лавров
энтони блинкен
в мире
сша
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили итоги прошедшего раунда диалога США и РФ по стратегической стабильности, а также заседания Совета Россия-НАТО, заявил госдепартамент."Министры обсудили состоявшийся 10 января Диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия-НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины", - сказано в распространенном заявлении американского дипведомства.Отвечая на просьбу подтвердить факт разговора, в МИД РФ сказали "да", но каких-либо деталей не привели.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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сергей лавров, энтони блинкен, в мире, сша, нато, россия
17:24 18.01.2022 (обновлено: 18:10 18.01.2022)
 
Лавров и Блинкен поговорили по телефону

Глава МИД Лавров и госсекретарь США Блинкен обсудили диалог по стратегической стабильности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили итоги прошедшего раунда диалога США и РФ по стратегической стабильности, а также заседания Совета Россия-НАТО, заявил госдепартамент.
"Министры обсудили состоявшийся 10 января Диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия-НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины", - сказано в распространенном заявлении американского дипведомства.
Отвечая на просьбу подтвердить факт разговора, в МИД РФ сказали "да", но каких-либо деталей не привели.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
12:56
Госсекретарь США Блинкен посетит Киев
 
Сергей ЛавровЭнтони БлинкенВ миреСШАНАТОРоссия
 
 
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