17:24 18.01.2022 (обновлено: 18:10 18.01.2022)
Лавров и Блинкен поговорили по телефону
Глава МИД Лавров и госсекретарь США Блинкен обсудили диалог по стратегической стабильности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого главы дипведомств двух стран обсудили итоги прошедшего раунда диалога США и РФ по стратегической стабильности, а также заседания Совета Россия-НАТО, заявил госдепартамент.
"Министры обсудили состоявшийся 10 января Диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия-НАТО 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ 13 января. Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи внутри и вблизи территории Украины", - сказано в распространенном заявлении американского дипведомства.
Отвечая на просьбу подтвердить факт разговора, в МИД РФ сказали "да", но каких-либо деталей не привели.