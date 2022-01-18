https://ria.ru/20220118/peregovory-1768383546.html
Лавров назвал переговоры с главой МИД Германии полезными
Лавров назвал переговоры с главой МИД Германии полезными - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров назвал переговоры с главой МИД Германии полезными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал весьма полезными прошедшие переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, по его словам, дискуссия показала, что несмотря на... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:00
2022-01-18T15:00
2022-01-18T15:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал весьма полезными прошедшие переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, по его словам, дискуссия показала, что несмотря на противоречия, Москва и Берлин могут двигаться вперед в развитии отношений."В целом дискуссия была весьма полезной, она коснулась всех тех вопросов, которые пока являются предметом расхождения в наших позициях. Но обмен мнениями показал, что мы можем постепенно двигаться вперед, преодолевать эти расхождения на благо наших народов и на благо тех задач, которые стоят перед международным сообществом в различных кризисных точках мира", - сказал Лавров журналистам.
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в мире, берлин (город), москва, мид германии, сергей лавров, россия, анналена бербок
Лавров назвал переговоры с главой МИД Германии полезными
Глава МИД Лавров назвал переговоры с министром иностранных дел Германии Бербок полезными