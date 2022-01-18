https://ria.ru/20220118/pentagon-1768458249.html

Пентагон ответил на вопрос о наращивании военного присутствия на Украине

Пентагон ответил на вопрос о наращивании военного присутствия на Украине - РИА Новости, 18.01.2022

Пентагон ответил на вопрос о наращивании военного присутствия на Украине

США не планируют расширять военное присутствие на Украине, где продолжают работу в качестве инструкторов бойцы национальной гвардии из штата Флорида, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T21:15

2022-01-18T21:15

2022-01-18T21:44

в мире

украина

киев

сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не планируют расширять военное присутствие на Украине, где продолжают работу в качестве инструкторов бойцы национальной гвардии из штата Флорида, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."У нас нет сейчас планов направлять дополнительные ротационные контингенты на Украину. Никаких изменений в миссии флоридской национальной гвардии на местности (не планируется)", - сказал Кирби журналистам.Он добавил, что миссия гвардейцев, которые инструктируют и готовят украинских силовиков, будет продолжена.США продолжают оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления ее обороноспособности, но анонсировать поставки дополнительной военной помощи Киеву пока не готовы, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби."На сегодняшний день нам нечего объявить о поставках дополнительной помощи", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США будут продолжать оценивать потребности Киева на этом направлении и искать способы помочь Украине укрепить ее обороноспособность.Во вторник представитель госдепартамента высокого ранга сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220118/garantiya-1768403411.html

https://ria.ru/20220117/peskov-1768187956.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, министерство обороны сша