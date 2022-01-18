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Пентагон ответил на вопрос о наращивании военного присутствия на Украине
Пентагон ответил на вопрос о наращивании военного присутствия на Украине - РИА Новости, 18.01.2022
Пентагон ответил на вопрос о наращивании военного присутствия на Украине
США не планируют расширять военное присутствие на Украине, где продолжают работу в качестве инструкторов бойцы национальной гвардии из штата Флорида, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:15
2022-01-18T21:44
в мире
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киев
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не планируют расширять военное присутствие на Украине, где продолжают работу в качестве инструкторов бойцы национальной гвардии из штата Флорида, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."У нас нет сейчас планов направлять дополнительные ротационные контингенты на Украину. Никаких изменений в миссии флоридской национальной гвардии на местности (не планируется)", - сказал Кирби журналистам.Он добавил, что миссия гвардейцев, которые инструктируют и готовят украинских силовиков, будет продолжена.США продолжают оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления ее обороноспособности, но анонсировать поставки дополнительной военной помощи Киеву пока не готовы, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби."На сегодняшний день нам нечего объявить о поставках дополнительной помощи", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США будут продолжать оценивать потребности Киева на этом направлении и искать способы помочь Украине укрепить ее обороноспособность.Во вторник представитель госдепартамента высокого ранга сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220118/garantiya-1768403411.html
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в мире, украина, киев, сша, министерство обороны сша
21:15 18.01.2022 (обновлено: 21:44 18.01.2022)
 
Пентагон ответил на вопрос о наращивании военного присутствия на Украине

Представитель Пентагона Кирби: США не планируют наращивать военное присутствие на Украине

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США не планируют расширять военное присутствие на Украине, где продолжают работу в качестве инструкторов бойцы национальной гвардии из штата Флорида, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"У нас нет сейчас планов направлять дополнительные ротационные контингенты на Украину. Никаких изменений в миссии флоридской национальной гвардии на местности (не планируется)", - сказал Кирби журналистам.
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Он добавил, что миссия гвардейцев, которые инструктируют и готовят украинских силовиков, будет продолжена.
США продолжают оценивать потребности Украины с точки зрения укрепления ее обороноспособности, но анонсировать поставки дополнительной военной помощи Киеву пока не готовы, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"На сегодняшний день нам нечего объявить о поставках дополнительной помощи", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. При этом представитель Пентагона подчеркнул, что США будут продолжать оценивать потребности Киева на этом направлении и искать способы помочь Украине укрепить ее обороноспособность.
Во вторник представитель госдепартамента высокого ранга сообщила журналистам, что США намерены продолжать отправку Украине новой военной помощи, и очередные поставки ожидаются в течение ближайших недель.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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