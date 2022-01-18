https://ria.ru/20220118/pedofily-1768439902.html

Львова-Белова призвала к особому контролю за освободившимися педофилами

Львова-Белова призвала к особому контролю за освободившимися педофилами - РИА Новости, 18.01.2022

Львова-Белова призвала к особому контролю за освободившимися педофилами

Требуется контроль за педофилами после их освобождения, одним законопроектом об ужесточении наказания проблему не решить, заявила журналистам уполномоченный по... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:47

2022-01-18T18:47

2022-01-18T18:47

общество

госдума рф

здоровье - общество

россия

мария львова-белова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Требуется контроль за педофилами после их освобождения, одним законопроектом об ужесточении наказания проблему не решить, заявила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних (младше 18 лет), а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних."Институт уполномоченного очень поддерживает этот законопроект. Мы понимаем, что ужесточение наказания для педофилов - это необходимая вещь. И в рамках последних событий, которые потрясли всю страну - то, что произошло в Костроме, - это то, что даст уверенность семьям спокойно воспитывать своих детей", – сказала детский омбудсмен.Она подчеркнула, что для контроля за педофилами необходимы сопроводительные меры. "Должен быть мониторинг тех, кто освободился. Это особый контроль силовых органов. Это должна быть комплексная работа. И одним законопроектом, наверное, в целом мы улучшим ситуацию, но нужны дополнительные наработки", - отметила Львова-Белова.По ее словам, предстоит комплексная работа различных ведомств, у которых есть свои предложения. "Это точно контроль. Я не знаю, каким способом. Это будет необходимо потом, оценив возможности ведомств, внедрять", - добавила детский омбудсмен.Она отметила, что исправительные колонии не перевоспитывают педофилов, в результате происходят рецидивы. "Нужен какой-то контроль - за геолокацией, по крайней мере. Где он находится, в каком режиме", - отметила Львова-Белова.Четвертого января пятилетняя девочка в Костроме вышла на прогулку на улице "Северной Правды", оттуда ее забрали двое мужчин и скрылись. Незамедлительно были организованы поиски. Были задержаны двое подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, его тело нашли в комнате одного из городских общежитий. Оба подозреваемых ранее были судимы, в том числе один - за сексуальное насилие и порнографию.

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

https://ria.ru/20220118/pedofily-1768365631.html

https://ria.ru/20220113/sk-1767597567.html

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общество, госдума рф, здоровье - общество, россия, мария львова-белова