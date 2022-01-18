https://ria.ru/20220118/pedofiliya-1768386346.html

В Госдуме предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии

В Госдуме предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии - РИА Новости, 18.01.2022

В Госдуме предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым разработали два законопроекта, один из которых... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:17

2022-01-18T15:17

2022-01-18T15:17

общество

госдума рф

россия

партия "справедливая россия - за правду"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_0:63:3130:1824_1920x0_80_0_0_398154f545a09e8681dd157c1b21707a.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым разработали два законопроекта, один из которых предлагает ввести административные штрафы за пропаганду педофилии, а другой - лишать свободы на срок до 10 лет при повторном таком нарушении. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.Авторы инициативы предлагают ввести административную ответственность за публичные призывы к совершению действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, оправдание преступников, совершивших такие преступления. Согласно законопроекту, для граждан штраф составит от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.Аналогичные нарушения после привлечения к административной ответственности предлагается квалифицировать как уголовное преступление. В этом случае виновных предлагается наказывать лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Также, если преступление совершено группой лиц, срок лишения свободы должен составить от шести до 10 лет. По словам Миронова, оба законопроекта направлены на отзыв в правительство России и Верховный суд.

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, россия, партия "справедливая россия - за правду"