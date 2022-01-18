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В Госдуме предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии
В Госдуме предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии - РИА Новости, 18.01.2022
В Госдуме предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии
Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым разработали два законопроекта, один из которых... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:17
2022-01-18T15:17
общество
госдума рф
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым разработали два законопроекта, один из которых предлагает ввести административные штрафы за пропаганду педофилии, а другой - лишать свободы на срок до 10 лет при повторном таком нарушении. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.Авторы инициативы предлагают ввести административную ответственность за публичные призывы к совершению действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, оправдание преступников, совершивших такие преступления. Согласно законопроекту, для граждан штраф составит от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.Аналогичные нарушения после привлечения к административной ответственности предлагается квалифицировать как уголовное преступление. В этом случае виновных предлагается наказывать лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Также, если преступление совершено группой лиц, срок лишения свободы должен составить от шести до 10 лет. По словам Миронова, оба законопроекта направлены на отзыв в правительство России и Верховный суд.
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общество, госдума рф, россия, партия "справедливая россия - за правду"
15:17 18.01.2022
 
В Госдуме предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии

Депутаты от "СР — За правду" предложили ввести ответственность за пропаганду педофилии

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым разработали два законопроекта, один из которых предлагает ввести административные штрафы за пропаганду педофилии, а другой - лишать свободы на срок до 10 лет при повторном таком нарушении. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Авторы инициативы предлагают ввести административную ответственность за публичные призывы к совершению действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, оправдание преступников, совершивших такие преступления. Согласно законопроекту, для граждан штраф составит от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.
Аналогичные нарушения после привлечения к административной ответственности предлагается квалифицировать как уголовное преступление. В этом случае виновных предлагается наказывать лишением свободы на срок от трёх до пяти лет. Также, если преступление совершено группой лиц, срок лишения свободы должен составить от шести до 10 лет. По словам Миронова, оба законопроекта направлены на отзыв в правительство России и Верховный суд.
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