https://ria.ru/20220118/pase-1768431670.html
Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ
Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ - РИА Новости, 18.01.2022
Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что на заседании делегации РФ в ПАСЕ ее руководителем был избран... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:06
2022-01-18T18:06
2022-01-18T18:42
политика
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
госдума рф
петр толстой
леонид слуцкий (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7dea7bc8cce617070e81b24422169f7f.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что на заседании делегации РФ в ПАСЕ ее руководителем был избран зампредседателя ГД Петр Толстой, также его кандидатура будет выдвинута на пост вице-спикера ПАСЕ."Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после выборов в Госдуму восьмого созыва. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ", - сообщил Слуцкий.Также он отметил, что в предстоящей январской сессии ассамблеи, которая пройдет с 24 по 28 января, делегация России примет участие в дистанционном формате, это решение было принято накануне Советом Думы.
https://ria.ru/20210923/slutskiy-1751518283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_02434d4afd0baa5ad711869cfebd9209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, госдума рф, петр толстой, леонид слуцкий (политик), россия
18:06 18.01.2022 (обновлено: 18:42 18.01.2022)
Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ
Депутат Слуцкий: кандидатуру Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ