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Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ
Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ - РИА Новости, 18.01.2022
Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что на заседании делегации РФ в ПАСЕ ее руководителем был избран... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:06
2022-01-18T18:42
политика
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
госдума рф
петр толстой
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что на заседании делегации РФ в ПАСЕ ее руководителем был избран зампредседателя ГД Петр Толстой, также его кандидатура будет выдвинута на пост вице-спикера ПАСЕ."Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после выборов в Госдуму восьмого созыва. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ", - сообщил Слуцкий.Также он отметил, что в предстоящей январской сессии ассамблеи, которая пройдет с 24 по 28 января, делегация России примет участие в дистанционном формате, это решение было принято накануне Советом Думы.
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политика, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, госдума рф, петр толстой, леонид слуцкий (политик), россия
18:06 18.01.2022 (обновлено: 18:42 18.01.2022)
 
Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ

Депутат Слуцкий: кандидатуру Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что на заседании делегации РФ в ПАСЕ ее руководителем был избран зампредседателя ГД Петр Толстой, также его кандидатура будет выдвинута на пост вице-спикера ПАСЕ.
"Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после выборов в Госдуму восьмого созыва. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ", - сообщил Слуцкий.
Также он отметил, что в предстоящей январской сессии ассамблеи, которая пройдет с 24 по 28 января, делегация России примет участие в дистанционном формате, это решение было принято накануне Советом Думы.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября 2021, 18:58
Слуцкий прокомментировал ситуацию с российской делегацией в ПАСЕ
 
ПолитикаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыГосдума РФПетр ТолстойЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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