https://ria.ru/20220118/pase-1768431670.html

Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ

Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ - РИА Новости, 18.01.2022

Петра Толстого выдвинут на пост вице-спикера ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что на заседании делегации РФ в ПАСЕ ее руководителем был избран... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:06

2022-01-18T18:06

2022-01-18T18:42

политика

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

госдума рф

петр толстой

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что на заседании делегации РФ в ПАСЕ ее руководителем был избран зампредседателя ГД Петр Толстой, также его кандидатура будет выдвинута на пост вице-спикера ПАСЕ."Прошло первое собрание российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы после выборов в Госдуму восьмого созыва. Ее руководителем был единогласно избран Петр Олегович Толстой. Его кандидатура была одобрена также для выдвижения на пост вице-спикера ПАСЕ", - сообщил Слуцкий.Также он отметил, что в предстоящей январской сессии ассамблеи, которая пройдет с 24 по 28 января, делегация России примет участие в дистанционном формате, это решение было принято накануне Советом Думы.

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политика, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, госдума рф, петр толстой, леонид слуцкий (политик), россия