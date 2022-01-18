Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220118/otpusk-1768241033.html
Эксперты рассказали, как продлить себе отпуск в 2022 году
Эксперты рассказали, как продлить себе отпуск в 2022 году - РИА Новости, 18.01.2022
Эксперты рассказали, как продлить себе отпуск в 2022 году
Эксперты поделились советами, как в 2022 году отдохнуть полтора месяца, взяв всего 19 дней отпуска, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T02:44
2022-01-18T02:44
туризм
отдых
новости - туризм
туристы
туризм
праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756323330_0:1:3568:2008_1920x0_80_0_0_864e7e80ddda807da39bfb10f56618da.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как в 2022 году отдохнуть полтора месяца, взяв всего 19 дней отпуска, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Для этого нужно грамотно распорядиться днями, приуроченными к государственным праздникам. "Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 47 дней", — уточнили в релизе.Добавив несколько отгулов перед 23 февраля и после 8 марта, получится ощутимо продлить праздники. Майские в этом году разделены, но, если взять между ними отпуск, отдых составит целых 16 дней: хватит на полноценное путешествие. Кроме того, можно увеличить выходные по случаю Дня России в июне и Дня народного единства в ноябре."Такие поездки могут стать отличным поводом для изучения новых городов и стран, — комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.— Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару после их окончания обычно выгоднее, чем в пиковые даты".
https://ria.ru/20220117/otdykh-1768164569.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756323330_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_72b2b0352c28d8efd27e6415c9f1f834.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отдых, новости - туризм, туристы, туризм, праздники
02:44 18.01.2022
 
Эксперты рассказали, как продлить себе отпуск в 2022 году

Эксперты объяснили, как в этом году отдохнуть полтора месяца, взяв всего 19 дней отпуска

© Depositphotos / ProImageContentДевушки с паспортами и билетами на самолет
Девушки с паспортами и билетами на самолет - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / ProImageContent
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как в 2022 году отдохнуть полтора месяца, взяв всего 19 дней отпуска, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
Для этого нужно грамотно распорядиться днями, приуроченными к государственным праздникам. "Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 47 дней", — уточнили в релизе.
Добавив несколько отгулов перед 23 февраля и после 8 марта, получится ощутимо продлить праздники. Майские в этом году разделены, но, если взять между ними отпуск, отдых составит целых 16 дней: хватит на полноценное путешествие.
Кроме того, можно увеличить выходные по случаю Дня России в июне и Дня народного единства в ноябре.
"Такие поездки могут стать отличным поводом для изучения новых городов и стран, — комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.— Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару после их окончания обычно выгоднее, чем в пиковые даты".
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 12:05Туризм
Названы популярные направления для оздоровительного отдыха в 2022 году
 
ТуризмОтдыхНовости - ТуризмтуристыТуризмпраздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках