https://ria.ru/20220118/otpusk-1768241033.html

Эксперты рассказали, как продлить себе отпуск в 2022 году

Эксперты рассказали, как продлить себе отпуск в 2022 году - РИА Новости, 18.01.2022

Эксперты рассказали, как продлить себе отпуск в 2022 году

Эксперты поделились советами, как в 2022 году отдохнуть полтора месяца, взяв всего 19 дней отпуска, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T02:44

2022-01-18T02:44

2022-01-18T02:44

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как в 2022 году отдохнуть полтора месяца, взяв всего 19 дней отпуска, сообщает пресс-служба сервиса OneTwoTrip.Для этого нужно грамотно распорядиться днями, приуроченными к государственным праздникам. "Если взять дополнительный отпуск и присоединить смежные выходные, то каникулы продлятся 47 дней", — уточнили в релизе.Добавив несколько отгулов перед 23 февраля и после 8 марта, получится ощутимо продлить праздники. Майские в этом году разделены, но, если взять между ними отпуск, отдых составит целых 16 дней: хватит на полноценное путешествие. Кроме того, можно увеличить выходные по случаю Дня России в июне и Дня народного единства в ноябре."Такие поездки могут стать отличным поводом для изучения новых городов и стран, — комментирует Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.— Дополнительный плюс в том, что билеты на самолеты и поезда за несколько дней до официальных выходных или спустя пару после их окончания обычно выгоднее, чем в пиковые даты".

https://ria.ru/20220117/otdykh-1768164569.html

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