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Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2022
Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
В госдепе США считают, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:39
2022-01-18T23:39
2022-01-18T23:42
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. В госдепе США считают, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики."Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России", - заявил высокопоставленный представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга.Как заявил представитель госдепа, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии".Также государственный департамент США оценивает перспективы размещения ядерных сил РФ в Белоруссии на основе публичных выступлений президента республики Александра Лукашенко, заявил высокопоставленный представитель госдепа."Дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии Лукашенко начал в ноябре. Он говорил об этом", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.По словам представителя ведомства, "когда лидер, такой, как Лукашенко, говорит о ядерном оружии, необходимо быть внимательными".По словам представителя ведомства, проект поправок в конституции Белоруссии якобы откроет возможность для размещения обычных и ядерных сил РФ на территории республики. Других подтверждений своей оценки госдеп не привел.
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в мире, сша, белоруссия, россия
23:39 18.01.2022 (обновлено: 23:42 18.01.2022)
Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
Госдеп: с изменением белорусской конституции Россия может разместить ядерное оружие
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости.
В госдепе США
считают, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России
на территории республики.
"Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России", - заявил высокопоставленный представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга.
Как заявил представитель госдепа, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии".
Также государственный департамент США оценивает перспективы размещения ядерных сил РФ в Белоруссии на основе публичных выступлений президента республики Александра Лукашенко, заявил высокопоставленный представитель госдепа.
"Дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии Лукашенко начал в ноябре. Он говорил об этом", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.
По словам представителя ведомства, "когда лидер, такой, как Лукашенко, говорит о ядерном оружии, необходимо быть внимательными".
По словам представителя ведомства, проект поправок в конституции Белоруссии якобы откроет возможность для размещения обычных и ядерных сил РФ на территории республики. Других подтверждений своей оценки госдеп не привел.