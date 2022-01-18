https://ria.ru/20220118/oruzhie-1768469453.html

Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии

Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2022

Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии

В госдепе США считают, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:39

2022-01-18T23:39

2022-01-18T23:42

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. В госдепе США считают, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики."Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил России", - заявил высокопоставленный представитель госдепартамента в ходе телефонного брифинга.Как заявил представитель госдепа, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии".Также государственный департамент США оценивает перспективы размещения ядерных сил РФ в Белоруссии на основе публичных выступлений президента республики Александра Лукашенко, заявил высокопоставленный представитель госдепа."Дискуссии о ядерном оружии в Белоруссии Лукашенко начал в ноябре. Он говорил об этом", - заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.По словам представителя ведомства, "когда лидер, такой, как Лукашенко, говорит о ядерном оружии, необходимо быть внимательными".По словам представителя ведомства, проект поправок в конституции Белоруссии якобы откроет возможность для размещения обычных и ядерных сил РФ на территории республики. Других подтверждений своей оценки госдеп не привел.

https://ria.ru/20211201/lavrov-1761609162.html

https://ria.ru/20211220/duda-1764574554.html

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в мире, сша, белоруссия, россия