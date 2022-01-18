01:46 18.01.2022 (обновлено: 02:02 18.01.2022)
Секретарь СНБО заявил, что Украине нужно больше оружия
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украине нужно "гораздо больше оружия" от партнеров
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его стране нужно больше оружия от партнеров.
"Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем – это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо", - сказал Данилов в интервью сайту Телевизионной службы новостей (ТСН).
По его словам, у Киева есть "расчеты": "Чтобы РФ держала нашу территорию под контролем, ей нужно не менее 1,5 миллионов военных".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.