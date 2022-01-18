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Секретарь СНБО заявил, что Украине нужно больше оружия

Секретарь СНБО заявил, что Украине нужно больше оружия - РИА Новости, 18.01.2022

Секретарь СНБО заявил, что Украине нужно больше оружия

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его стране нужно больше оружия от партнеров. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T01:46

2022-01-18T01:46

2022-01-18T02:02

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КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его стране нужно больше оружия от партнеров.По его словам, у Киева есть "расчеты": "Чтобы РФ держала нашу территорию под контролем, ей нужно не менее 1,5 миллионов военных"."Сколько граждан Украины в случае агрессии готовы взяться за оружие?.. Пять миллионов сразу в первую неделю", - отметил Данилов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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в мире, украина, сша, нато, алексей данилов